Traballadores do Sergas convocados polos sindicatos presentes na mesa sectorial --CIG, CC.OO., UGT, SAE, Satse e CSIF--, concentráronse este mércores ante o edificio da Consellería de Sanidade en Santiago para reclamar a recuperación dos salarios "roubados" dende 2009, que calculan en "case un 30 por cento" das súas retribucións.

Así indicouno, en declaracións aos medios, a secretaria nacional de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, que volveu reclamar que a Xunta convoque a mesa sectorial para fixar un "calendario de recuperación" dos acordos salariais, suspendidos dende 2009.

Abuín precisou que, dos 135 millóns de euros do acordo retributivo, só chegáronse a executar 45, polo que aínda están pendentes 90 millóns de euros. Isto, calculou, supón "case un 30 por cento das retribucións" dos traballadores.

"Se hai unha recuperación económica que permite que o goberno, o presidente da Xunta e os altos cargos se incrementen os seus salarios, nós tamén teremos dereito a recuperar isto", apostilou.

Del mesmo modo, fixo fincapé en que recuperar este acordo "non é un incremento salarial". "Tiñamos uns acordos asinados en 2008 que poñían as nosas condicións retributivas na media dos servizos de saúde --a nivel nacional-- e que dende 2010 están conxelados", dixo Abuín, que criticou "a negativa absoluta do Goberno galego a abrir esa mesa de negociación.

Para os sindicatos, esta mesa, que pasaría por "establecer un diálogo para marcar un calendario de recuperación", supón "unha devolución do que estes anos" lles"roubaron". "Cremos que xa é hora", resolveu a representante da CIG.

REUNIÓN CO CONSELLEIRO

O responsable de sanidade de UGT, Javier Martínez, destacou que, grazas á presión das protestas, os sindicatos conseguiron que o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, os reciba o próximo 9 de febreiro. Sobre este encontro, confiou en que o responsable de Sanidade leve "compromisos" para "falar dun calendario real".

Del mesmo modo, Martínez asegurou que, coa paralización do acordo retributivo, os traballadores están dende 2009 por debaixo "da media de retribucións do sistema nacional de saúde". "Traballamos o mesmo e cobramos bastante menos", destacou o voceiro de UGT, que incidiu ademais en que este acordo favorecía ás categorías "máis baixas, as que menos cobran".

Na mesma liña, a responsable de Satse advertiu o conselleiro de que os representantes dos traballadores "non "van tolerar" que a reunión do día 9 sexa "de cortesía" e esixiulle que "poña algo enriba da mesa" e "veña con compromisos".

Finalmente, dende CC.OO. indicaron que da vontade de diálogo da consellería dependerá que se "endurezan as mobilizacións" e reclamaron que, xunto aos acordos retributivos, se recupere tamén o emprego perdido nos últimos 8 anos", unha cuestión que está a "repercutir de forma moi grave" nos centros de saúde e hospitais.