A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, esixiu ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que pida "perdón aos galegos en relación coas mentiras do AVE nos últimos anos", despois do anuncio dun novo atraso na chegada da alta velocidade a Galicia, que non será ata finais de 2019.

"A este paso imos ver antes como os humanos chegamos a Marte que a ter AVE en Galicia", sentenciou Pontón, quen recriminou a Feijóo que "trae a foto da mentira" da súa reunión en Madrid co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Ao respecto, recorda que nas últimas campañas electorais Feijóo dicía que "se gañaba o PP se tería a AVE" en 2016", pero confirmouse como "unha grande mentira", nun prazo que agora volve aumentar. "Os galegos non merecemos o enésimo atraso", lamentou.

Nesta liña, a líder do Bloque censurou que o papel do presidente de Galicia "sexa o de aplaudir os incumprimentos" e "dicir agora un novo conto". "Poderiamos resumir isto en que Feijóo nos está a vender polbo como animal de compañía", ironizou.

Así, pide a modernización do ferrocarril en Galicia sen que haxa máis atrasos, pois "é mentira que en Galicia haxa AVE, de momento só hai alta velocidade nalgún tramo", polo que ve "fundamental" que todo o percorrido teña "dobre vía e electrificación". "¡E que non nos vendan un tren de segunda!", deixou claro Pontón.

Tamén insta á modernización da liña interior que conecte Lugo, Sarria, Monforte e Ourense, así como servizos de proximidades, e a comunicación por alta velocidade con Porto e Lisboa.

FALTA DE COMPROMISO COA INTERMODAL DE SANTIAGO

Pola súa banda, o líder do BNG de Santiago, Rubén Cela, tacha de "acto de submisión" a reunión entre Feijóo e De la Serna, na que o presidente da Xunta "asumiu os atrasos" na alta velocidade e "foi incapaz de desbloquear o financiamento para a estación intermodal de Santiago".

Sobre este extremo, considera que hai unha "cláusula abusiva e discriminatoria" de obter 3,5 millóns de pasaxeiros para construír a estación intermodal. Ademais, ve "decepcionante" que na axenda de Feijóo "non figurasen temas de vital importancia" como a estación de mercadorías da Sionlla, a vella terminal de Lavacolla, nin a humanización das obras de Conxo.