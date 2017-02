(AM) Un home sofre queimaduras ao incendiarse a súa cafetaría en Ponteareas

O dono dunha cafetaría de Ponteareas (Pontevedra) tivo que ser trasladado a un centro hospitalario por queimaduras e inhalación de fume ao declararse un incendio na cociña do seu local, que afectou o resto do establecemento, así como a outra cafetaría lindeira e ás vivendas situadas no piso superior.

Tal e como informou o 112 a Europa Press, pasadas as 9,00 horas deste mércores un particular avisou de que se iniciou un lume nunha cafetaría situada fronte ao Concello, na céntrica rúa Rogelio Groba, supostamente orixinado nunha freidora.

Ata o lugar desprazáronse dúas dotacións de Bombeiros de Ponteareas que, segundo comunicaron a Europa Press, procederon a apagar o lume na zona da cociña, onde ardeu a freidora, a campá extractora, mobles e andeis. O resto do local viuse afectado o fume, do mesmo xeito que unha cafetaría lindeira e as vivendas situadas na primeira planta.

Como consecuencia das lapas, o propietario, de 44 anos e iniciais M.C.C., tivo que ser trasladado nunha ambulancia asistencial ata o Hospital Povisa, tal e como transmitiu a Europa Press o 061. O Concello de Ponteareas concretou que o home sufriu "pequenas queimaduras nos brazos" cando tentaba apagar as chamas antes de que chegasen os bombeiros.

Ademais da Urxencias Médicas e aos bombeiros de Ponteareas, que actualmente realizan ventilacións e medicións na zona, o Centro de Atención de Emerxencias (CAE) 112 Galicia tamén avisou do ocorrido á Policía Local, Protección Civil e Bombeiros de Vigo.

RÁPIDA INTERVENCIÓN

O Concello de Ponteareas ratificou que "todo apunta" a que o lume empezou nunha freidora da cociña, que provocou fume denso e o risco de que as chamas prendesen o dobre teito de madeira e alcanzasen a vivenda do piso superior, así como varias bombonas de butano que había no establecemento.

No entanto, "a rápida intervención" dos servizos de emerxencia, que precisaron de equipos autónomos de respiración, evitou que o lume se estendese e, unha vez extinguido, procedeuse a ventilar as zonas afectadas.

O alcalde da localidade, Xosé Represas, que seguiu "de preto" os labores de extinción, destacou "a rapidez de resposta dos servizos de emerxencia municipal", que chegaron ao lugar "en pouco máis de dous minutos desde que se deu a voz de alarma".