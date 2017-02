O alcalde de Vigo, Abel Caballero, arremeteu este mércores duramente contra o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e contra o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, por ignorar á cidade olívica no seu encontro para abordar (entre outras cuestións) a chegada da alta velocidade ferroviaria a Galicia, á vez que acusou directamente ao presidente galego de paralizar a obra da estación de Vialia como "represalia política".

Así, nunha rolda de prensa, o rexedor socialista mostrouse "alarmado" pola "paralización" da adxudicación da estación do AVE (deseñada polo arquitecto Thom Mayne). Segundo lembrou, a obra podería adxudicarse de forma inmediata, pero o goberno galego "está a atrasala 'sine die'" ao vinculala ao desenvolvemento urbanístico para encaixar nese espazo a estación de autobuses (estación intermodal).

Abel Caballero denunciou que a Xunta "leva 7 anos preparando a obra da estación de autobuses" sen avances e, agora, ao vinculala á estación de Vialia, ambos os proxectos están bloqueados. "Seguramente o atrasan porque é a estación de Vigo", agregou.

O alcalde insistiu en que é Feijóo o que está a paralizar a estación e que, de feito, "foi dicirlle ao ministro de Fomento que lle paralizaba estas iniciativas". "A Xunta está a ser un obstáculo activo, porque non quere a estación. É unha represalia política", afirmou, tras criticar que Vigo é obxecto "dun agravio tras outro" por parte do goberno galego.

CONEXIÓN COA MESETA

Por outra banda, con respecto á chegada do AVE a Galicia, lamentou que o encontro entre Feijóo e De la Serna fose "para falar só do AVE ao Norte de Galicia", e que non se avanzou en nada acerca da conexión Vigo-Madrid por Cerdedo, a pesar de que a urbe olívica é "a máis importante" da comunidade.

Caballero lembrou que a cidade leva "cinco anos esperando" por unha declaración de impacto ambiental dun tramo que afecta á conexión coa meseta, e rexeitou as explicacións de que se segue tramitando. "Non, está parado, gardado nun caixón coa complicidade activa do presidente Feijóo", denunciou.

Por todo iso, o alcalde anunciou que convocará ao Consello Social da cidade para que este órgano esíxalle ao presidente da Xunta e ao Ministerio de Fomento a finalización das obras da conexión directa entre Vigo e Madrid, sen que os viaxeiros teñan que facer o percorrido por Santiago, "andando o tren 100 quilómetros atrás e logo outros 100 adiante". "Se cren que nos imos a quedar calados, equivócanse", proclamou.