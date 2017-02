A primeira fase do plan galego de senllas peonís ten catro proxectos en obras ou terminados, o 8% desta etapa

A primeira fase do plan de senllas peonís da Xunta, que consta de 48 proxectos nos que se agrupan 55 camiños, ten unicamente catro proxectos en obras ou terminados, isto é, o 8% do total desta etapa, segundo os datos que achegou en comisión parlamentaria o director da Axencia de Infraestruturas de Galicia, Francisco Menéndez.

Menéndez apuntou, a preguntas do deputado do PP Martín Fernández Prado, que dos 48 proxectos catro están finalizados ou en execución; nove atópanse licitados e en breve, segundo dixo, empezarán as actuacións; sete están a ser sometidos a información pública e o resto figuran en fase de supervisión previa á licitación ou á información pública.

En canto á segunda fase, o responsable da Axencia de Infraestruturas indicou que se compón de 40 sendas que se engloban en 25 proxectos.

"Redundarán na mellora da calidade de vida dos cidadáns" e servirán para "evitar noticias" relativas a accidentes nos que ven involucrados peóns e ciclistas, segundo valorou o popular Fernández Prado.

PONTEVEDRA-MARÍN

Precisamente por esta problemática, pero centrada na estrada que une Pontevedra con Marín --onde se rexistraron varias mortes de persoas que circulaban en bicicleta--, o parlamentario do BNG Luís Bará pediu actuacións máis aló das "medidas de sinalización insuficientes" que se instalaron na vía.

En resposta a isto, e a reclamacións sobre o tramo da contorna de Mollabao, Menéndez defendeu o cambio que suporá o paso peonil entre ambas as localidades, porque xerará unha "zona máis segura para a mobilidade".

En canto aos ciclistas, destacou que o viario "ten a plataforma que ten e nela non é posible crear unha plataforma segregada" para que circulen as bicicletas.

Ademais, referiuse a unha transferencia parcial de titularidade ao concello, cuestión respecto diso da cal dixo que o alcalde, o nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, mostrouse "aberto" a solicitala.

Sobre os paneis de sinalización implantados, apuntou que "se pediron" e subliñou que, á marxe destas decisións, trátase dunha cuestión "de convivencia".

IGVS

Por outra banda, na mesma comisión, o director do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, recoñeceu que as contías dedicadas ao plan 'Aluga' caen. "Loxicamente van decaendo", admitiu, ao ser derrogada esta iniciativa hai tres anos.

O viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, criticou que a baixada fose "aínda maior" do previsto, ao que o alto cargo respondeulle que existen "fondos suficientes" para os beneficiarios actuais e "as posibles necesidades que poidan xurdir" e agregou que, con todo, esta partida "poderá ser obxecto de ampliación".

A maiores, Heriberto García enumerou outras actuacións postas en marcha pola Xunta para favorecer o acceso á vivenda en réxime de aluguer, motivo polo que foi reprendido por Sánchez, que lle lembrou que non lle pedía esa información.