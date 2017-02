Temporal.- As borrascas sucesivas deixarán ondas de 9 metros en Galicia, vento e chuvia ata o domingo

Unha sucesión de borrascas provocará un temporal de mar, vento e precipitacións dende este mércores ata o domingo no cuadrante noroeste e as zonas altas da Península e non finalizará ata que o luns chegue un anticiclón do atlántico, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

Segundo a Aemet, o temporal comezará este mércores pola tarde cando empecen a chegar borrascas atlánticas sucesivas que se afondarán e desprazarán polo norte de España, con ventos fortes, mal estado do mar e chuvias persistentes que afectarán sobre todo a Galicia e dende as últimas horas do xoves ás comunidades cantábricas.

Así, sinala que "o máis significativo" será o mal estado do mar, xa que esperan nas costas de Galicia vento de oeste e sueste con forza 8 (uns 63 a 73 quilómetros por hora) e puntualmente 9 (de 73 a 87 quilómetros por hora), con ondas de mar combinado que serán "especialmente enérxicas" en torno aos 9 metros ou máis.

Debido á compoñente sur do vento, as costas cantábricas quedarán en principio menos afectadas, e as ondas de mar combinado non espera que superen os 7 metros, aínda que existe certa probabilidade de que si o fagan o domingo.

A compoñente dos ventos serán predominantemente do sueste e do oeste en boa parte da Península, con momentos "moi fortes en certos momentos" no cuadrante noroeste e zonas altas do resto, sendo Galicia, Castilla e León, e as comunidades cantábricas onde se esperan os ventos máis intensos.

Segundo adiantou o voceiro adxunto da Aemet, Alejandro Roa, a Europa Press os refachos de vento máximos poden chegar a superar os 100 quilómetros por hora, xa que alcanzarán os 110 quilómetros por hora nas zonas montañosas de Asturias e os 100 quilómetros por hora en Galicia. "É un temporal, sobre todo de mar e vento, moi forte", comentou.

Respecto ao vento marítimo, prevé que sopre de compoñente oeste e xunto co paso das sucesivas frontes que acompañan ás borrascas atlánticas, producirá precipitacións en grande parte do territorio peninsular.

Con esta situación, espéranse acumulacións de precipitación ao longo do episodio "considerables" no noroeste e nos sistemas montañosos da metade norte e poderanse superar os 200 litros por metro cadrado en Galicia.

En canto á cota de neve, a espera que oscilará "moito" ao paso das sucesivas frontes, pero dado o carácter relativamente morno das masas de aire que entrarán dende o Atlántico sobre o territorio peninsular, non espera que descenda por debaixo dos 1.000 metros.

A Aemet considera que "o máis probable" é que o episodio finalice o luns 6 de febreiro, cando entre un anticiclón atlántico sobre a Península.

Con estas precipitacións, Roa vaticina que en Galicia, sobre todo, e tamén en zonas do oeste "se poderá recuperar bastante a falta de chuvias acumulada ao longo do outono e o que vai de inverno".

Sobre as temperaturas, indicou que serán "suaves", "mornas" e "algo máis altas do normal para esta época do ano". "Isto é característico dos temporais atlánticos, que teñen aire marítimo morno", comentou.