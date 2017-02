Detidas dúas persoas na Coruña dúas veces en cinco días por cometer dous roubos con forza

Axentes da Policía Nacional detiveron dúas persoas na Coruña dúas veces en cinco días por cometer dous delitos de roubo con forza en establecementos.

Segundo informou a Policía Nacional, o primeiro dos roubos aconteceu a noite do día 21 de xaneiro, sobre as 4,00 horas, cando unha persoa oíu un ruído de cristais rotos e, ao asomarse pola ventá, viu dous varóns vestidos de escuro que trataban de acceder ao interior dun establecemento situado na Rolda de Nelle. Entón berroulles que ía chamar á Policía e os autores dos feitos, fuxiron de alí.

Aos poucos minutos volveron ao lugar co obxectivo de consumar o roubo, pero non lles deu tempo, segundo relatan as mesmas fontes policiais. Os policías non tardaron en chegar e, ao decatarse da súa presenza, intentaron disimular, sendo interceptados polos axentes.

Tras as oportunas comprobacións, procederon á detención de ambos os dous varóns como presuntos autores dun delito de roubo con forza en establecemento en grao de tentativa.

SEGUNDO ROUBO

O segundo dos roubos sucedeu sobre as 3,30 horas da noite do 26 de xaneiro nunha tenda de roupa situada na zona das Conchiñas.

Unha testemuña observou dous varóns que propinaban golpes ao escaparate dun establecemento e, deseguido, abandonaron o lugar apresuradamente. Segundo indica a Policía, chamou á Sala do 091 e contou o acontecido.

As dotacións cercaron a zona e localizaron dous varóns que respondían ás características físicas achegadas pola testemuña dos feitos.

Ao comprobar as pertenzas que portaban, os axentes atoparon varios reloxos, unhas zapatillas, unha lanterna, luvas, dous gorros e dous martelos, un deles rompe-lúas. Os dous homes recoñeceron diante dos policías que acababan de roubar os devanditos efectos dunha tenda, tras fracturar o escaparate.

ANTECEDENTES

Por iso, procedeuse á detención de ambos os dous e foron trasladados a dependencias policiais para confeccionar as dilixencias por o sucedido. Unha vez finalizadas, os detidos foron postos a disposición xudicial, tras o que se decretou o seu ingreso en prisión.

Ambos os dous arrestados, de 43 e 53 anos de idade, contaban con antecedentes anteriores. De feito, un deles fora detido en máis de 35 ocasións por diversos tipos delituosos.