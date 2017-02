Feijóo pide a Interior que solucione a falta de policías nacionais en Galicia

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, solicitou este mércores ao ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, solucións á falta de policías nacionais na unidade adscrita á comunidade autónoma.

Feijoó explicou que en Galicia existe unha unidade de Policía Nacional adscrita á comunidade que ten un total de "efectivos óptimos" de 500 e que, dende o ano 2013, se produciron "baixas normais" que "decimaron un pouco" a unidade. Segundo explicou, na actualidade a devandita unidade conta cun 40 policías" por debaixo do óptimo".

"Formuleille que na medida das posibilidades do Ministerio se poida solucionar ao longo do 2017 para volver roldar os 500 efectivos nesta unidade", engadiu. Ademais, Feijoó desvelou que outro dos asuntos tratados no encontro con Zoido foi a creación dunha nova comisaría en Lugo.

Segundo comentou, Zoido "está de acordo en que hai unha necesidade obxectiva" en canto á creación desta nova comisaría, e por parte da Xunta formulóuselle que se instale no antigo hospital de Lugo. Para concretar este proxecto, Feijóo anunciou que a Secretaría de Estado de Seguridad, a Dirección General da Policía e o conselleiro de Facenda se reunirán o próximo 9 de febreiro en Madrid.

"Tamén falamos de violencia de xénero, de compartir información entre a unidade adscrita á Policía e a Nacional para actuar de forma coordinada neste asunto,", engadiu o presidente, que fixo estas declaracións tras unha reunión co ministro de Xustiza, Rafael Catalá, na sede do Ministerio.

POÑER EN MARCHA 5 COMISARÍAS

Tras este encontro con Catalá, o presidente galego destacou a colaboración "intensa" da Xunta con Justicia, sobre todo en materia de implantación de novas tecnoloxías, videoconferencias e sinatura dixital. "Quedamos é seguir e proseguir nesta coordinación dos aplicativos xudiciais que estamos a probar en Galicia e que o Ministerio irá implementar no resto de España", explicou.

O presidente tamén insistiu no "investimento potente" que está a levar a cabo a Xunta en canto a infraestruturas destinadas á Xustiza. Nesta liña, formulou ao Ministerio a entrada en vigor dos cinco novos xulgados acordados de instalar na comunidade.

"O ministro confirmoume que espera que neste primeiro trimestre poidamos ter un calendario de implementación durante o 2017 dos cinco xulga que creamos", dixo, ao tempo que para o próximo ano tamén se pretenden crear máis xulgados en Galicia.

Feijóo tamén apuntou que tratou co ministro o tema das cláusulas chan. Sobre isto, avogou por ter "organización e previsión" á hora de levar a cabo a iniciativa de Justicia de especializar xulgados ao efecto de "descolapsar" os xulgados ordinarios sobre as demandas que se poidan formular por parte dos cidadáns para pola devolución das cláusulas chan.

Pola súa banda, o ministro de Justicia agradeceu a colaboración da Xunta e engadiu que na reunión tamén se trataron outros temas como a situación da planta xudicial en Galicia e a renovación do convenio de colaboración en materia de novas tecnoloxías. "Polo tanto boa coordinación e agradecemento á Xunta de Galicia", concluíu Catalá.