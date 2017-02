A demolición do antigo Hospital Xeral custará 3,2 millóns e empezará en maio, co baleirado interior do edificio

A Xunta prevé iniciar o próximo mes de maio os traballos de demolición do antigo Hospital Xeral de Vigo, que custarán uns 3,2 millóns de euros, e que se iniciarán co baleirado interior do edificio (a reforma do cal servirá para a creación das novas instalacións xudiciais da cidade).

Segundo avanzou o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, antes do inicio da reunión da comisión de seguimento, o goberno galego acaba de recibir o proxecto de demolición polo que iniciará a tramitación para adxudicar esas obras e para solicitar a licenza pertinente ao Concello de Vigo.

O propio arquitecto que se encargará da reforma do antigo hospital, Alfonso Penela, explicou que esa fase inclúe dous tipos de traballos. Por un lado o baleirado interior do edificio que se vai rehabilitar (a torre e parte da estrutura baixa) e, por outro, a demolición de elementos en estado ruinoso e que non serán aproveitados no novo deseño.

Segundo Penela, o baleirado interior do inmoble é o traballo máis importante para "adaptar o edificio aos novos usos", e confirmou que a estimación do prazo para levar a cabo a demolición é de 5 meses. Non obstante, e dado que está previsto que os traballos se desenvolvan con bo tempo (primavera e verán) podería acurtarse esa previsión.

INICIO DA REFORMA ANTES DE FIN DE ANO

Paralelamente a esas obras, explicou Rueda, redactarase o proxecto de reforma definitivo, co fin de adxudicalo no terceiro trimestre deste ano, e que as obras poidan empezar antes de que finalice 2017. "Gañamos tempo, e os prazos vanse cumprindo", aseverou, e volveu poñer como data para a finalización da reforma finais de 2019.

Con respecto ás actuais instalacións xudiciais da rúa Lalín, Alfonso Rueda insistiu en que "hai tempo" para decidir" e que a Xunta garante un "uso público" deses edificios para que "a zona non languideza". "Para iso falaremos con todo o mundo, empezando polos veciños", asegurou.

Pola súa banda, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, que asistiu á reunión da comisión de seguimento, recoñeceu que o proxecto da nova Cidade da Xustiza "segue a súa marcha", e garantiu a "cooperación" do goberno local. Así, avanzou que tramitarán a licenza para a demolición "no tempo máis breve posible".