En Marea pide a comparecencia de Nadal no Congreso para explicar fichaxe de Fernández de Mesa en REE

En Marea pediu que o ministro de Enerxía, Álvaro Nadal, compareza no Congreso para dar explicacións pola fichaxe como conselleiro de Rede Eléctrica Española (REE) do exdirector xeral da Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, no que considera un novo exemplo do funcionamento das 'portas xiratorias', de "pagamento de favores" e de "corrupción institucionalizada".

Así anunciouno o voceiro da confluencia galega de Podemos no Congreso, Antón Gómez-Reino, quen tamén vai rexistrar unha serie de preguntas escritas para que o Executivo detalle os criterios que se seguiron para a contratación do que fose delegado do Goberno en Galicia cando tivo lugar a catástrofe do 'Prestige'.

Gómez-Reino considera de Fernández de Mesa non cumpre os requisitos técnicos nin de formación para ser conselleiro de Rede Eléctrica e demanda que Nadal acuda á Comisión de Enerxía ou á de Calidade Democrática para dar conta deste asunto.

Ademais, avogou por fixar un "período de cadencia moi amplo" para poder facer o tránsito que fixo Fernández de Mesa, quen, en tan só dous meses, pasou de ocupar un posto de responsabilidade na administración a desempeñalo nunha empresa que na que o Estado é o primeiro accionista a través da SEPI.

175.000 EUROS EN TEMPOS DE POBREZA ENERXÉTICA

"É un novo caso de portas xiratorias, de pagamento por favores e de corrupción institucionalizada", denunciou Gómez-Reino, remarcando que Fernández de Mesa vai cobrar 175.000 euros ao ano como conselleiro de REE. "Xa sabemos, en tempos de pobreza enerxética, onde vai o diñeiro dos españois", apuntou.

Por último, Gómez-Reino recordou que Fernández de Mesa estaba á fronte da Guardia Civil en 2013 cando se produciron os sucesos da praia ceutí de El Tarajal, onde morreron 14 inmigrantes, e que en Galicia é coñecida a vinculación que tivo no pasado con grupos de extrema dereita do seu Ferrol natal.

"Despois fixo un branquexado moi rápido para que, de súpeto, sen ningún tipo de formación técnica específica, escalar dunha forma fulgurante en postos da Administración do Estado", engadiu o voceiro de En Marea.