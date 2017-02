O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, censurou este mércores "o servilismo" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ao aceptar "os prazos e as condicións" impostos polo Ministerio de Fomento para a chegada do AVE a Galicia.

"A crónica dunha rendición anunciada", resumiu Villares, en rolda de prensa, a reunión entre o titular de Fomento, Íñigo de la Serna, e Feijóo, ao que considerou "un bo subordinado" de Génova.

Máis alá das críticas á postura do mandatario autonómico, o maxistrado en excedencia tamén cargou contra o "engano flagrante" que supón comprometer a alta velocidade ferroviaria para 2019. "Non é verdade, será en 2022", sostivo, á vista de que se excluíron do calendario os 17 quilómetros entre Ourense e Taboadela.

A data, polo tanto, é dende o seu punto de vista "unha manobra cosmética" para un novo aprazamento desta obra, xa comprometida "para 2010, 2012, 2015, 2018" polo Ministerio de Fomento.

En paralelo, Luís Villares tamén recriminou a Feijóo que "tragase coa verdadeira chambonada" de que o último tramo de Ourense discorra sobre a vía actual. "É unha absoluta burla", sentenciou.

A este respecto, deixou claro que o seu grupo non pide "nada que teñan os demais territorios", e que significa contar co tren de alta velocidade "nas mesmas condicións de seguridade e confianza". Así pois, rexeitou a "decisión transitoria" que supón utilizar un material "que non reúne os estándares" marcados.

INVESTIGACIÓN DE ANGROIS

A liña seguido, preguntado sobre o ofrecemento do voceiro do PPdeG, Pedro Puy, a aprobar unha declaración institucional na Cámara para solicitar unha investigación independente sobre o sinistro de Angrois, rexeitou esta vía.

"Pedimos unha comisión de investigación, iso é o que hai que aprobar", resolveu, dende o convencemento de que coñecer "a verdade" é "o único xeito de aliviar o sufrimento das vítimas" e "a carga de desconfianza" que se instalou na sociedade tras o accidente.