A secretaria xeral técnica da Consellería do Mar, María Isabel Concheiro, dixo que é "inminente" a aprobación da declaración de impacto ambiental do proxecto construtivo da conexión ferroviaria co porto exterior da Coruña.

Na comisión de ordenación territorial, afirmou que "non se prevé" que esta declaración "afecte de forma substancial" ao proxecto, ao discorrer "a maior parte" do deseño "en túnel", o cal, segundo valorou, "minimiza o impacto".

Na súa intervención, ante preguntas do vicevoceiro parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, a alto cargo garantiu que a Xunta fará "todo o que estea na súa man" para que os prazos se cumpran, nunha obra "estratéxica" ante a cal aposta, segundo dixo, por ir "pasito a pasito".

"É dicir, que non hai dotación presupostaria", censurou o deputado na réplica. "Para ser un proxecto estratéxico o procedemento está a deixar bastante que desexar", agregou.

Ao respecto disto, a secretaria xeral indicou que "dificilmente" se pode introducir no plan de investimentos do porto "unha obra cun prezo que aínda non está determinado".

"PARADOXAL"

Ademais, reprochou ao vicevoceiro de En Marea na Cámara o "paradoxal", ao seu xuízo, das súas esixencias, "tendo en conta a calma cos presupostos nos concellos onde gobernan".

Por último, Concheiro celebrou que "por fin caeron da burra" sobre "a importancia do porto exterior", cando, segundo apostilou, "hai pouco o comparaban co aeroporto de Castellón".