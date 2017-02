A vicevoceira parlamentaria do PSdeG, Patricia Vilán, considerou este mércores "irreal" o novo prazo ofrecido polo Ministerio de Fomento para a chegada do AVE a Galicia. "Como mínimo será 2022", dixo, contradicindo así a estimación de 2019, pois "non se inclúe" o tramo Taboadela-Ourense.

Así o dixo ao ser preguntada en rolda de prensa sobre o resultado da reunión mantida o martes entre o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o ministro do ramo, Íñigo de la Serna.

Ademais, a dirixente socialista incidiu en que supón "un escándalo" que o mandatario autonómico "asuma calado" este "novo atraso", para cuestionar con iso que tal vez Feijóo non ten tanto "peso político" no PP a nivel estatal.

E, a xeito de conclusión, o que sinalou a deputada pontevedresa é que tras "moitísimos anos" esperando por esta infraestrutura na comunidade, cada novo aprazamento da súa chegada constitúe "unha tomadura de pelo" aos galegos.

Por outro lado, cuestionada sobre o ofrecemento do voceiro do PPdeG, Pedro Puy, a aprobar unha declaración institucional na Cámara para solicitar unha investigación independente sobre o sinistro de Angrois, avanzou que o seu grupo non tería "ningún problema" nin "discrepancia".

"AVE REAL" O "SUCEDÁNEO"

Tamén no que respecta á chegada do tren de alta velocidade a Galicia, a presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, anunciou que esixirá ao Goberno dende o seu escano no Congreso que aclare "se Galicia terá un AVE real ou un sucedáneo, sen todos os tramos rematados e cunhas características de vía" diferentes.

Neste sentido, avanzou unha batería de preguntas para saber cáles serán esas especificacións e cáles son as partidas presupostarias previstas. "Sabemos que Feijóo é moi amigo das fotos, pero non queremos unha foto co ministro cada tres meses. Queremos saber de qué tipo de AVE nos falan", incidiu.

Dito isto, culpou do novo atraso, que constitúe "un agravio" a Galicia, á "falta de execución" dos últimos anos. "Feijóo é cómplice de que, con Rajoy, nos últimos anos, se deixase sen executar en Galicia como mínimo un millón de euros no AVE", remachou Cancela.