O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, prognosticou este mércores unha nova suba de luz como consecuencia da entrada de Arsenio Fernández de Mesa no consello de administración de Rede Eléctrica, vista "a súa mala xestión" como director xeral da Garda Civil e como delegado do Goberno en Galicia durante a etapa do Prestige.

En rolda de prensa, Villares abordou este nomeamento para denunciar unha vez máis "as portas xiratorias", como proba o feito de que unha persoa "sen ningún tipo de formación" neste campo pase a integrar ese consello de administración.

No que atinxe á traxectoria política de Fernández de Mesa, Villares recordou que foi "un dos responsables de converter un accidente (o do Prestige) nunha catástrofe", pois a súa actuación foi "confusa e difusa" segundo se recolle nunha sentenza.

Da súa etapa no departamento de Interior extractou o deputado de En Marea que foi "cómplice e encubridor" dunha das actuacións "máis escuras" do Instituto Armado, en alusión á traxedia da praia ceutí do Tarajal en 2014. Un total de 15 inmigrantes perderon a vida en augas fronteirizas no medio dun despregamento policial para repeler a súa entrada.