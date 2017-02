O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, reiterou que a investigación da desaparición da nova Diana Quer "segue aberta" e que a Garda Civil non descartou aínda ningunha liña de traballo.

"Séguese traballando en todos os datos que se consideran relevantes para a investigación", sinalou, entre eles ao teléfono móbil "e outra multitude de indicios de probas ou declaracións". "É unha das partes desa investigación, complementada por testemuñas, declaracións, cámaras, etcétera", engadiu.

Villanueva referiuse ao teléfono localizado o 27 de outubro por un mariscador nas proximidades do muelle de Taragoña, e dixo que en estes momentos este dispositivo, que se atopa na sede da Unidade Central Operativa da Garda Civil, en Madrid, "está montado nunha placa base", pendentes de "de que se poida acceder ao contido".

"Non se vai realizar ningunha acción, onde se poida comprometer o contido ou calquera actuación que poida poñer en perigo a investigación", considerou, destacando o traballo continuo tanto dos corpos galegos coma dos servizos centrais.

Así, de momento non descartan "ningunha liña de investigación, entre as que citou os feirantes "como unha das múltiples liñas que están abertas", rexeitando que houbese algunha vía "descartada". "Esta é unha investigación moi complexa e moi sensible", resolveu.