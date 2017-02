Piden uns 38 anos de prisión para unha familia de Ribadeo (Lugo) e unha avogada por subtracción de menores

Unha familia de Ribadeo (Lugo) formada por unha muller, os seus pais, dúas irmás e un cuñado, ademais dunha avogada, enfróntanse a penas que suman 38 anos de prisión pedidos pola Fiscalía por subtracción de menores e de 63 anos pola acusación particular, exercida polo pai, co que actualmente viven os seus fillos.

En concreto, a Fiscalía acusa esta familia de subtracción de menores. Así, para a nai requiren cinco anos, mentres que para o resto dos familiares, seis; e para unha avogada da familia, tres.

Pola súa banda, a acusación particular, que representa o pai, suma un delito máis, o de abandono de familia, polo que solicita ata nove anos para cada un dos sete procesados.

En 2007 a parella, que residía en Gijón, sepárase e danlle a custodia ao pai. Dous anos despois o proxenitor denuncia que non se respectan as ordes de comunicación e estanzas cos menores, aínda que agora un deles xa é maior de idade.

En setembro de 2009 desaparecen e non son localizados ata maio de 2011 en Ribadeo, onde, segundo as acusacións, "se mantiveron ocultos coa finalidade de subtraelos" e sen que os pequenos "estivesen escolarizados, sen control médico" e aos que solo se deixaba saír de casa polas noites.

"MEDO AO PAI"

No xuízo, celebrado este mércores na Sala do Penal número 1 de Lugo, a nai só aceptou ser sometida ao interrogatorio do seu avogado e rexeitou as preguntas de Fiscalía e acusación particular.

No seu testemuño, a muller subliñou en todo momento a que os seus "fillos tiñan medo ao pai" e asegurou que este "os tiña abandonados".

O propio avogado da acusación, Gabriel Sánchez, indicou antes de entrar no xuízo que os mozos viven agora co seu pai en Gijón, dende que foron achados en Ribadeo en maio de 2011.