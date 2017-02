As vítimas do accidente do tren Alvia acontecido en xullo de 2013 en Angrois, polo que morreron 80 persoas e máis de 100 resultaron feridas, pediron unha reunión ao presidente do Goberno, Mariano Rajoy, despois de que este recibise os familiares da traxedia do 'Yak 42'.

"Connosco aínda está vostede a tempo", dille a plataforma de afectados ao xefe do Executivo nunha carta aberta na que lle reprochan que, co 'Yak 42', "chegou un pouco tarde", ao transcorrer 14 anos da traxedia.

A misiva engade, con todo, que, "como di o refrán, 'máis vale tarde que nunca'". "Os momentos en que se fan as cousas teñen a súa importancia: débese investigar no seu momento, debe haber transsparencia no seu momento, débese facer xustiza no seu momento, débese castigar aos responsables no seu momento e débese pedir perdón no seu momento", subliña a plataforma.

As vítimas advirten no texto de que "cando as cousas chegan demasiado tarde, as condutas non teñen o mesmo significado" para os afectados".

Recordan a Rajoy que "no luctuoso asunto" do Alvia "non comezou moi ben". "O mesmo día do accidente dirixiu a mensaxe de condolencias aos chineses, concretamente aos habitantes de Gansu, polo terremoto que se producira naquel lugar", apuntan.

Proseguen indicando que o 25 de febreiro de 2014 Rajoy interveu no debate do estado da nación referente ao ano 2013.

"¿Recorda vostede cánto tempo dedicou á traxedia no seu discurso inicial de 1 hora e 35 minutos?", pregúntanlle. "Nin un segundo. Tívollo que recordar a deputada do BNG, a sra. Fernández Dávila", repréndenlle.

Neste "desgraciado asunto", segundo inciden os afectados do sinistro ferroviario da curva da Grandeira, "pasaron cousas moi graves, como que a Axencia Ferroviaria Europea ditaminou que o informe realizado polo organismo público español encargado da investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) non cumpría as directivas europeas". "Porque non era independente e porque non investigaba as causas profundas/raíz do accidente", destacan.

PASTOR "ENGANOU" E DA SERNA "PADECE DE AMNESIA"

Tamén aluden na carta á exministra de Fomento, a popular Ana Pastor, actual presidenta do Congreso, que consideran que lles "enganou" ao aseguralos "que si que era independente".

Nesta liña, as vítimas piden unha reflexión a Rajoy "no que respecta á elección dos membros do seu Goberno", pois o actual titular do ministerio, Íñigo de la Serna, "que hai cinco meses, como alcalde de Santander, solicitaba con entusiasmo a creación dunha comisión técnica independente e dunha comisión de investigación parlamentaria, padece dunha amnesia repentina".

EUROCÁMARA E PERITAXE

Na misiva resaltan que a semana pasada, na eurocámara, a presidenta da comisión de peticións, a liberal sueca Cecilia Wikström, sentenciou que "deber de investigar o accidente non se cumpriu de xeito axeitado" e por iso debe haber unha "investigación independente" e o máis "rápido" posible.

Tamén chaman a atención ás conclusións do perito independente na instrución xudicial, que afirma que, "de realizarse unha análise integral da liña, o perigo concreto da curva de Angrois e o seu risco asociado resultaría máis que evidente".

Por todo iso, solicitan que Rajoy lles reciba "agora" e "se comprometa a crear a comisión técnica independente que reclama Europa", así como a impulsar a creación dunha comisión de investigación parlamentaria "onde se depuren as posibles responsabilidades políticas dun accidente no que están implicados o ministerio de Fomento, Renfe e Adif".