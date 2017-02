Ana María Ortiz Álvarez tomou este mércores posesión como nova subdelegada do Goberno en Pontevedra nun acto que estivo presidido polo delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, e no que destacou que afronta retos "que non son doados".

A nova representante do Goberno estatal en Pontevedra ten ante si un mandato "que se aventura apaixonante" no que terá que afrontar, segundo afirmou, "diversos retos que non son doados", como a redución da delincuencia ou "os casos de violencia de xénero".

A nova subdelegada destacou que para realizar este traballo conta coa axuda das Forzas e Corpos de Seguridade coas que "faise indispensable traballar cóbado con cóbado", polo que se comprometeu a traballar conxuntamente "para seguir minorando os índices de delincuencia" na provincia", apostilou.

Ademais, Ana Ortiz resaltou o traballo con todas as administracións xa que, "os éxitos conséguense contando cos demais". "Apoiareime no persoal desta administración, tanto dos organismos integrados como non integrados", avanzou.

"AMPLÍSIMA EXPERIENCIA"

Durante o acto de toma de posesión, o delegado do Goberno valorou de Ana Ortiz a súa "amplísima experiencia profesional na Administración pública" e, sobre todo, o "alto grao de capacitación para a xestión de equipos e de proxectos".

"A súa formación e a súa traxectoria así aválano e ratifícannos na súa idoneidade para liderar a xestión dun organismo como esta subdelegación del Gobierno", sinalou Santiago Villanueva.

Nesta liña, Villanueva mostrou o seu agradecemento á Xunta "polas facilidades" que deu "para a incorporación de Ana María Ortiz á administración estatal".

No acto de toma de posesión estiveron presentes os subdelegados na Coruña, Lugo e Ourense; Jorge Atán, Ramón Carballo e Roberto Castro, respectivamente; así como o xefe superior de Policía de Galicia e o xeneral xefe da XV zona da Guardia Civil, Manuel Vázquez e Ángel Alonso.

Xunto a eles estivo o xeneral xefe da Brilat, Luis Cebrián. Tamén foron os conselleiros de Presidencia e Sanidade, Alfonso Rueda e Jesús Vázquez Almuíña, respectivamente entre outros asistentes.

CURRÍCULO

A nova subdelegada cobre a vacante deixada por Antonio Coello pola súa xubilación. Ortiz Álvarez é licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago e doutora pola de Vigo. Dende 2009 ocupaba o cargo de secretaria territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra.

Previamente desenvolveu a súa carreira profesional en diversos cargos da Administración autonómica e é funcionario de carreira do corpo superior da Xunta. Foi subdirectora xeral de Familia e secretaria provincial da Consellería de Educación en Ourense e de Agricultura en Pontevedra.