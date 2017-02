A conselleira de Medio Rural, Angeles Vázquez, mostrouse convencida de que a 18 edición do Salón Gastronómico Xantar "superará os 21.000 visitantes" da cita o pasado ano porque se converteu no "grande referente da gastronomía de Galicia, España e a nivel internacional".

Así o sinalou este mércores con motivo da inauguración oficial da 18 edición de Xantar, que entre os días 1 e 5 de febreiro reúne no recinto feiral de Expourense a máis de 230 expositores procedentes de once países.

A edición de 2017 está dedicado á gastronomía de Panamá, pero tamén conta coa participación de expositores de Portugal, Panamá, Costa Rica, México, Ecuador, Paraguai, Francia, Perú, Cuba e Arxentina.

Durante a súa intervención a conselleira de Medio Rural cualificou como "primordial" o labor desta cita gastronómica para "poñer en valor a materia prima" de Galicia.

Neste sentido, destacou a oportunidade desta feira para coñecer de primeira man as cinco denominacións de orixe dos viños galegos a través do "túnel do viño", ao que este ano se sumará unha nova iniciativa: o "túnel do queixo", no que "se poderán degustar os queixos premiados na última "Cata de Queixos de Galicia", organizada pola Xunta.

Vázquez destacou a presenza da Consellería de Medio Rural a través dun stand de 201 metros cadrados no que 16 empresas darán a coñecer produtos tan galegos como a "galega 100%", o leite natural de Galicia ou os produtos ecolóxicos cultivados na Comunidade Autónoma.

"Xantar ofrece todo un abano de posibilidades para os máis de 21.000 visitantes que se superarán nesta edición", concluíu a conselleira, convencida do éxito desta edición porque "o 92% dos expositores que acoden a esta cita queren repetir".

PANAMÁ, PAÍS INVITADO

A embaixadora de Panamá en España, María de las Mercedes de la Guardia, animou os asistentes a degustar a gastronomía "moi diversa" do seu país, que acode a esta edición como país invitado. De la Guardia foi a encargada de cortar a fita inaugural que abría o paso ao recinto expositivo.

Pola súa banda, o director de Xantar, Alejandro Rubín, resaltou que a cita gastronómica chega á súa maioría de idade coa "edición máis internacional e mellor de todas". Na súa intervención, Rubín destacou a participación "dende o primeiro momento" do país luso, e agradeceu que "para Portugal Xantar é tamén a súa feira gastronómica".

O concelleiro de Turismo de Ourense, Jorge Pumar, confiou en que Xantar sirva "para presumir" da gastronomía e sabores de Ourense, pero tamén para "descubrir, saborear e aprender" da gastronomía que "se fai noutras partes do mundo", segundo abundou.

A FEIRA

Nesta edición Xantar ofrece máis de 200 actividades, como o I Workshop de Turismo Gastronómico, destinado a touroperadores; a XII edición do Encontro Internacional sobre Gastronomía Saudable e sostible ou o IV Encontro de Bloggers gastronómicos, ao que acudirán expertos de toda España para incidir no potencial turístico e termal de Ourense.

Tamén se poderá visitar algún dos 15 restaurantes, que ofrecerán menús con prezos entre os 14 e os 30 euros. Tres destes restaurantes representan a gastronomía lusa das rexións Norte, Porto e Azores, pero tamén se poderán degustar pratos típicos de Castilla e León, Asturias e Galicia.