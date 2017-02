Detido un home polo roubo con forza de terminais de telefonía nun local comercial en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense o presunto autor da comisión dun roubo con forza nun establecemento do centro comercial da capital ourensana.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención sucederon o martes cando os vixilantes de seguridade do centro comercial chamaron ao 091 para comunicar que seguían a un individuo que roubara varios terminais de telefonía nunha tenda tras forzar os armarios onde se atopaban estes cuns alicates.

Cando os policías do Grupo de Seguridade Cidadá acudiron ao lugar, comprobaron que o presunto autor do roubo con forza levaba nunha bolsa de plástico cinco teléfonos móbiles e un azulexe na cintura do pantalón. Por iso, procedeuse á súa detención e foi trasladado a dependencias policiais para continuar coas xestións.

O detido é un home de 37 anos de idade, natural de Ourense, ao que lle constan tres arrestos anteriores. Estaba previsto o seu pase a disposición xudicial na mañá deste mércores.