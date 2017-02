O portal de transparencia da Xunta recibiu 65.678 visitas dende a súa posta en marcha en marzo ata decembro

O portal de transparencia e bo goberno da Xunta recibiu dende a súa posta en funcionamento en marzo ata decembro de 2016 un total de 65.678 visitas. En total, os visitantes distintos ascenden 38.445, con 383.333 páxinas vistas e unha media de 5,84 páxinas por visitas. Este portal contén unhas 650 páxinas con máis de 450 documentos.

Os datos proporcionounos a directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, quen participou no seminario sobre 'Transparencia Pública', no que a institución do Valedor do Pobo, a Deputación de Ourense e varios concellos galegos recibiron o recoñecemento da Asociación Transparencia Pública segundo o ránking Dyntra (Dynamic Transparency Index).

No seminario que acolleu a Facultade de Dereito, a directora xeral repasou os pasos dados en Galicia en aras de mellorar en transparencia, con especial fincapé no portal activado no pasado exercicio. Entre as cifras analizadas, indicou que se recibiron 233 solicitudes de información pública por parte da cidadanía, un dato que considera "moi pequeno".

En todo caso, defendeu que en Galicia hai "moito camiño andado" e, ante as queixas de falta de persoal por parte dos municipios, subliñou que a transparencia implica "empezar por un mesmo" e cambiar de "hábitos". "Ás veces si falta o persoal, pero outras fallan os hábitos", remarcou.

En todo caso, recordou que o Goberno galego aposta tamén por axudar e orientar o resto das administracións galegas no cumprimento das súas obrigas. Para iso, habilitou unha plataforma web no portal de ámbito local, no que os municipios que o desexen poden facer pública a información directamente ou ben enlazar con outras plataformas que teñan en marcha.

"A TRANSPARENCIA NON É UNHA MODA"

O decano da Facultade de Dereito, Gumersindo Guinarte, e o exvaledor do Pobo José Julio Fernández, foron os encargados de arrancar un acto no que o presidente da Asociación Transparencia Pública, José Manuel Roa, proclamou que a transparencia "non é unha moda, senón que vén para quedar" e resaltou o peso das novas tecnoloxías.

Tamén apelou a "dotar de recursos" as administracións para atender a esta área ou, pola contra, as normas para potenciar a transparencia "non servirán de nada".

"FAI FALTA PERSOAL"

Precisamente en esta liña, o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e alcalde de O Barco de Valdeorras (Ourense), Alfredo García (PSOE), incidiu na necesidade de persoal para afrontar as tarefas de transparencia, sobre todo nos concellos de tamaño pequeno e mediano.

"Está ben o ránking e estar aí; estamos orgullosos dos concellos deputacións que están aí porque o están a facer ben. Pero os que non están, que non se depriman. Queda un camiño longo e non estar non significa non querer ser transparente; senón que, ás veces, aínda querendo o ser, é imposible", ha aseverado García.

Pola súa banda, o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, proclamou que a transparencia é "unha actitude e unha obriga", ao tempo que repasou os plans adoptados na institución provincial que lle permitiron escalar nos ránking.

Baltar recolleu a distinción da Asociación como "a deputación máis transparente da comunidade galega e a sétima de España".

"PODE HABER CASOS DE TRANSPARENCIA NA WEB E CORRUPCIÓN"

Os alcaldes de A Coruña, Xulio Ferreiro (En Marea), e Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), recolleron a mención para os seus concellos por ocupar "a primeira posición empatados" como casa do concello máis transparente, mentres que a segunda praza correspondeu ao Ayuntamiento de Ourense e a recolleu o rexedor Jesús Vázquez (PP).

Ferreiro reivindicou a transparencia e exemplificou co portal web do Concello de A Coruña, incidindo na "novidade" de que se publica a axenda institucional do alcalde (vendo as súas reunións e demais eventos ao longo da xornada). En breve, avanzou que estarán tamén as axendas dos concelleiros e que a ferramenta se porá a disposición da oposición por se a quere usar.

Dende a "discrepancia amable", Lores agradeceu o premio, aínda que advertiu que a transparencia na web "axuda" pero non é unha garantía de que non haxa corrupción nas administracións, do mesmo modo que o feito de non publicar determinados datos a través da rede non supón necesariamente que non se actúe de forma axeitada.

"Eu non me considero máis transparente agora que hai uns anos e négome a ligar exclusivamente a transparencia na web coa democracia. Pode haber casos de absoluta transparencia web e de corrupción, aínda que é máis difícil", recoñeceu.

Pola súa banda, Jesús Vázquez sinalou que a transparencia nos portais supuxo unha axuda, tras os "escándalos" que afectaron os diferentes partidos nos últimos anos, para lograr que o cidadán volva confiar nos dirixentes, pero defendeu que os concellos necesitan "máis medios e recursos".

VALEDOR DO POBO

No acto tamén interveu a valedora do pobo, Milagros Otero, cuxa institución recibiu o recoñecemento da Asociación Transparencia Pública á defensoría máis transparente de España, segundo o ránking Dyntra --cumpre 42 dos 67 indicadores avaliados por esta entidade-- .

Tamén o Consello de Contas foi distinguido como terceiro órgano de control máis transparente de España.