As reservas dos grupos sanguíneos A- e A+ atópanse baixas en Galicia

As reservas dos grupos sanguíneos A positivo (A+) e A negativo (A-) atópanse baixas na Comunidade galega, mentres que as de Cero positivo (0 +) e Cero negativo (0-) seguen normais, segundo a información facilitada este mércores pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Ao respecto, ADOS recorda que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o próximo luns 6 de febreiro acudirán unidades móbiles aos municipios coruñeses de Narón --Praza da Constitución--, Ordes --detrás do Concello--, Bergondo --diante da Casa do concello--, Rianxo --Praza Manuel Antonio-- e Santiago -- diante da cafetaría da Xunta de Galicia--.

Tamén o luns se desprazarán unidades móbiles a Lugo --Praza Maior-- e á localidade ourensana de Melón --diante do centro de saúde e no parque--.

Ademais, o luns haberá unidades móbiles nos concellos pontevedreses de Lalín --diante do IES Laxeiro-- e Vigo --cale Príncipe e zona O Calvario--.