Dez mozos atoparon emprego en Galicia en 2016 dentro do programa Pice da Cámara de Comercio de España

Un total de 1.087 mozos de entre 16 e 29 anos atoparon emprego ao longo do ano 2016 a través do Programa Integral de Cualificación e Emprego (PICE) que lidera a Cámara de Comercio de España co cofinanciamento do Fondo Social Europeo, dos que 10 o atoparon en Galicia.

Este programa forma parte do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e execútase a través da rede de Cámaras territoriais. O seu obxectivo é formar a máis de 80.000 mozos ata 2018. As Cámaras que máis contratacións conseguiron foron as de Madrid, Valencia, Castellón, Alicante e Ciudad Real.

Segundo informou a Cámara de Comercio nun comunicado, 48.262 mozos inscribíronse ata o 31 de decembro de 2016, dos cales 39.490 completaron a orientación vocacional, 20.344 a formación troncal e 13.487 a formación específica.

Actualmente, o PICE conta con 3.100 empresas adheridas que pertencen aos sectores do comercio e a hostalaría, seguidos polas actividades profesionais, científicas e técnicas e a industria manufectureira. As empresas que máis se acolleron ao programa foron as de entre 1 e 50 traballadores, seguidas das do tramo que comprende entre 51 e 100.

Os mozos que se inscriben no programa reciben unha formación troncal en idiomas, competencias dixitais, habilidades para o emprego e unha formación específica orientada a un posto de traballo ou profesión.

Pola súa banda, as empresas adheridas ao PICE acoden á súa Cámara de Comercio cando necesitan cubrir un determinado posto de traballo e reciben unha axuda directa de 1.500 euros por cada contrato formalizado, cunha duración mínima de seis meses a tempo completo, indefinido ou temporal.

O Pleno do Congreso convalidou este martes o real decreto polo que se poderán inscribir no Programa de Garantía Xuvenil todos mozos que non recibiran accións formativas nin educativas nin traballaran durante o día anterior a data de inscrición.

Ademais, se o mozo está inscrito como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego (tanto estatal como autonómico), e cumpre cos requisitos anteriormente mencionados, será automaticamente inscrito no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.