A Xunta inicia os trámites para que a illa de Sálvora sexa a primeira paisaxe natural declarada BIC

A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, e o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, anunciaron este mércores o inicio dos trámites para incluír á illa de Sálvora na lista de Bens de Interese Cultural (BIC).

Así, este será o primeiro espazo natural que ostentará o título de BIC Paisaxe Cultural, unha categoría creada pola Lei de Patrimonio Cultural, aprobada o ano pasado.

Os titulares de ambos os dous departamentos coincidiron en sinalar que a illa cumpre todos os requisitos ambientais e paisaxísticos, así como etnográficos e culturais, para ser declarada BIC dentro da categoría Paisaxe Cultural, unha figura pensada para distinguir a aqueles lugares identificables por un conxunto de cualidades culturais, materiais e inmateriais singulares.

Ambas as dúas consellerías levan varios meses preparando a documentación técnica do expediente, que foi informado favorablemente este martes pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. O seguinte paso será sometelo a información pública, momento no que entrará en vigor o réxime provisional de protección para a illa.

Beatriz Mato asegurou que a Xunta traballou intensamente para que a zona de Sálvora "poida ser declarada BIC", investindo nos últimos dous anos 48.000 euros para a consolidación da aldea.

Ademais, o pasado ano destinouse unha partida de preto de 100.000 euros para mellorar os camiños, adoptáronse medidas para a prevención dos lumes forestais, realizáronse traballos para o trampeo do visón americano, elaborouse un dosier para recibir a Carta Europea de Turismo Sostible, deseñouse material divulgativo e participouse no seguimento de aves.

Beatriz Mato recordou tamén que, xunto co Goberno central, a Xunta asumiu unha das "actuacións fundamentais" neste sentido, a elaboración do Plan Director da Paisaxe Cultural da Isla de Sálvora. Con este documento, apuntou, establécese a folla de ruta para o coñecemento integral do territorio insular e da súa arquitectura tradicional, así como a estruturación dos instrumentos necesarios para protexelo e poñelo en valor.

RESERVA

Sálvora é a maior reserva de Europa de erodium, que conta cunha especie en perigo de extinción e da que na illa se contabilizan 60.000 exemplares. Ademais, tamén é reserva de cabalo autóctono galego e reserva biolóxica de aves mariñas, como gaivotas patiamarillas ou corvos mariños cristados.

O seu grande valor xeolóxico exemplifícano os 'bolos', grandes rochas graníticas erosionadas polo vento e características da súa paisaxe. Tamén destaca a súa arquitectura característica, como a fábrica de salazón recentemente restaurada.