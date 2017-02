A Xunta propón dúas datas á Deputación de Pontevedra para falar do Pazo de Lourizán

O vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou que este mesmo mércores remitiu unha carta á presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, na que o seu departamento e Medio propoñen dúas datas para fixar un encontro co fin de falar sobre o futuro do Pazo de Lourizán.

A Xunta ten unha proposta para rehabilitar o pazo de Montero Ríos co financiamento de Ence que convertería o inmoble no seu centro de investigación e desenvolvemento en materia forestal "sen que se perda a titularidade pública de edificio".

Despois de varias semanas de disputa mediática, Rueda apostou por sacar da "polémica" os "temas importantes", como é o caso deste proxecto, e asegurando que non habería "ningún problema" por reunirse na propia Deputación.

A pesar diso, lamentou que o non aceptase a presenza de ningún representante da empresa pastera no encontro, apuntando que as administracións públicas deben recibir as empresas privadas "cando son proxectos de interese público".

"De verdade que lamento, e quero que se entenda, que non poidan estar os principais promotores do proxecto ENCE nesa reunión", sinalou, dado que os responsables da Xunta farán "simplemente de transmisores".