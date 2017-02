O vicevoceiro parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, criticou este mércores que as apelacións ao consenso do PPdeG con respecto aos presupostos eran "palabras baleiras", toda vez que apenas aceptou emendas de entre o millar presentado pola oposición. Iso si, como denunciou, transaccionou varias achegas do PSdeG para "saldar a planificación urbanística" de Galicia.

En rolda de prensa acompañado polo voceiro do partido instrumental no Pazo do Hórreo, Luís Villares, Antón Sánchez lamentou que entre as poucas achegas da oposición recollidas polo PP se atope este asunto.

En concreto, PPdeG e PSdeG chegaron a un acordo sobre a ordenación provisional en materia urbanística que incorpora a lei de medidas fiscais e administrativas, a coñecida como 'lei de acompañamento' aos presupostos da Xunta para este ano. Deste modo, preténdese dar unha solución transitoria á problemática xurdida en varias localidades galegas, como Vigo e Ourense, o plan da cal foi anulado en sede xudicial.

Esta actuación, para Antón Sánchez, "traerá máis problemas", pois "xera inseguridade xurídica e viola o principio de planificación". É unha nova versión, dixo, do 'ti vai facendo' que trouxo ao urbanismo galego a esta situación.

Fronte a iso, defendeu que as emendas do seu grupo buscan "que se fagan as cousas ben" e de aí a súa oposición á lei de acompañamento, pola que se modifican 21 normas sen "o debate necesario". A xeito de exemplo, lamentou o "desprezo" que mostra a Xunta cara aos funcionarios ao cambiar a Lei de medidas fiscais sen abordar con eles as novas condicións laborais que se establecen, entre outros, para as traballadoras de Política Social.