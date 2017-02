O BNG pedirá que a Xunta cofinancie a residencia de Sarria (Lugo) con 250.000 euros

A voceiro nacional do BNG, Ana Pontón, anunciou que a súa formación pedirá no Parlamento de Galicia que a Xunta cofinancie con 250.000 euros a residencia de maiores de Sarria, un centro que presta un "servizo vital" e que está sendo sufragado polo Concello, os usuarios e a Deputación.

"Lamentablemente a Xunta non achegou nada ao mantemento deste servizo ao longo dos últimos anos e, dende o BNG, imos reclamar que, como mínimo, asuma o 50% do custo desta residencia", manifestou.

A voceiro do BNG considera que esta demanda do Concello é "lóxica" se se ten en conta que "os municipios teñen serias dificultades de financiamento" por un sistema que "discrimina" as administracións locais galegas.

Para o Bloque, o modo de superar este modelo "inxusto" é "responsabilizarse" dende Galicia da xestión de todos os seus impostos polo que recordou que defende un "concerto económico" galego para xestionar a totalidade dos recursos.

SERVIZO FERROVIARIO

Acompañada pola deputada Olalla Rodil, a líder do Bloque visitou este mércores Sarria para abordar a situación deste centro de terceira idade, así como a prestación de transporte ferroviario, "moi deficitario" na actualidade.

"ADIF pretende converter á de Sarria nunha estación de tren morta cando o que queremos é unha estación viva", manifestou a dirixente nacionalista.

Neste sentido, asegurou que "non é normal que se no pasado ano se venderon máis de 5.000 billetes de tren agora Renfe por un criterio economicista e cutre pretenda deixar sen servizo a estación de Sarria".