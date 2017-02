A Audiencia de Pontevedra condena a 10 persoas por tráfico de drogas a penas de 3 a 9 anos de prisión

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a dez persoas --cinco veciños de Vilanova de Arousa, un de Vilagarcía, outro de Vigo, outro de Arcade, outro de A Coruña e outro de Bueu-- por un delito de tráfico de drogas a penas que oscilan dos tres anos aos nove de prisión.

En concreto, segundo o fallo xudicial, recollido por Europa Press, os dez acusados foron condenados a penas que suman 51 anos e medio de cárcere e multas por valor de 1.440.000 euros.

Así Juan Miguel García Santos foi condenado a nove anos de prisión como responsable dun delito de tráfico de drogas coa circunstancia agravante de reincidencia, ademais de ao pagamento dunha multa de 400.000 euros.

Pola súa banda, José Ángel López Prego foi condenado a catro anos e seis meses de prisión e ao abono dunha multa de 120.000 euros; a Tomás Álvarez Iglesias foille imposta unha pena de cinco anos de cárcere e 120.000 euros de multa.

A Audiencia estableceu para Rodrigo Coya Lago sete anos de prisión e 280.000 euros de multa; para José Luis García Santos, sete anos de cárcere e 280.000 euros de multa; e para Víctor Manuel García Paz, catro anos e seis meses de cárcere e 60.000 euros de multa.

Ademais, para José Antonio Rodríguez Pereiro decretou catro anos de cárcere e 60.000 euros de multa; mentres que a Máximo Miñán García e a José Carlos Souto Señoráns lles impuxo tres anos de prisión a cada un.

Finalmente para Gustavo Gómez Dios fixouse unha condena de catro anos e seis meses de prisión polo delito de tráfico de drogas e o pagamento dunha multa de 120.000 euros.

Así mesmo, o tribunal decretou o comiso da substancia estupefaciente, así como de bens e efectos dos acusados relacionados co delito xulgado. Tamén lles foi imposto aos acusados as costas procesuais por iguais partes e denegou a todos os condenados a suspensión da execución das penas privativas de liberdade.

INVESTIGACIÓN

No relato de feitos probados, a Audiencia de Pontevedra sinala que no mes de decembro do ano 2008 se iniciou unha investigación por parte da Unidade de Delincuencia e Crime organizado (Udyco) do Corpo Nacional de Policía de Pontevedra que, ante as "numerosas noticias acerca da venda de cocaína e heroína" na zona de influencia de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), "perseguía identificar os responsables da devandita actividade de narcotráfico".

Como consecuencia do labor investigadora desenvolvida durante os meses seguintes do ano 2009, foron detidos os procesados e intervidas distintas cantidades de droga e outros bens.

A causa procedía do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Número 2 de Vilagarcía de Arousa, seguida polo trámite de procedemento abreviado polo delito de contra a saúde publica na súa modalidade de substancias que causan grave dano á saúde.