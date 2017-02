Detidas por tráfico de drogas dez persoas en Vigo e Redondela vinculadas a asociacións defensoras do cannabis

Axentes da Policía Nacional da Comisaría de Vigo detiveron unha decena de persoas na cidade olívica e en Redondela (Pontevedra), vinculadas a asociacións defensoras do cannabis, como presuntas autores dun delito contra a saúde pública.

Segundo informaron fontes policiais, a investigación iniciouse a instancia da Fiscalía Especial antidroga de Pontevedra, tras detectarse posibles puntos de venda de drogas nalgunhas asociacións da área de Vigo e Redondela.

Así, despregouse un operativo bautizado como 'Operación Kenitra' por parte da UDEV-Drogas da Brigada de Policía Xudicial, que se desenvolveu principalmente entorno a dúas asociacións, unha situada na Travesía de Vigo da cidade olívica, e outra na parroquia de Chapela, en Redondela.

Paralelamente, grazas á colaboración da área de Seguridade Cidadá da comisaría, tívose coñecemento da existencia dunha terceira asociación, na céntrica rúa Doutor Cadaval de Vigo, que podería ter a mesma finalidade que as anteriores, isto é, o tráfico ilícito de drogas.

A Policía explicou que dous destas asociacións (a de Travesía e a de Chapela) pretendía "dar unha aparencia de legalidade á súa ilícita actividade", solicitando mesmo a súa inscrición no rexistro de asociacións da Xunta de Galicia, como entidades "dedicadas ao estudio do cánabo e dos usos deste, así como á promoción do consumo de cannabis por parte dos seus socios, amparándose na fórmula do consumo compartido".

A ese respecto, os investigadores comprobaron a "grande cantidade de diverxencias" entre a normativa marcada pola xurisprudencia do Tribunal Supremo sobre consumo compartido e a actividade das asociacións investigadas". Así, "se puido constatar de forma fidedigna a venda de substancias estupefacientes" no interior dos locais.

VIXILANCIA E DETENCIÓNS

Tras as indagacións, a Policía estableceu varios dispositivos de vixilancia dos domicilios sociais das asociacións e confirmouse a distribución de marihuana e hachix, así como a entrada de persoas que acudían ao local a consumir estas substancias e saían de alí "con dose de cannabis especialmente preparadas para a súa venda e distribución".

Tras a obtención das correspondentes autorizacións xudiciais, os pasados 26 e 27 de xaneiro desencadeouse o operativo coa entrada e rexistro dos locais, así como coas detencións.

No local de Travesía de Vigo detívose tres varóns e unha muller, e interviñéronse 108,21 gramos de marihuana, 60 gamos de hachix, 130 euros, unha báscula de precisión e un ordenador; no local de Chapela arrestouse tres varóns e unha muller, e produciuse a incautación de 335 gramos de marihuana, 25 gramos de hachix, 458 euros e varias básculas de precisión.

Finalmente, na asociación situada na rúa Doctor Cadaval detívose dous varóns e interviñéronse 3,3 quilos de marihuana, 1,2 quilos de hachix, algo máis de 2.000 euros, básculas de precisión e un ordenador.

O material incautado e os detidos foron postos a disposición dos xulgados de instrución 1 e 2 de Vigo, e do Xulgado de Instrución Número 2 de Redondela, que son os que instrúen as causas.