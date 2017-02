O Círculo de Empresarios de Galicia crea un foro de loxística e transporte para impulsar a colaboración no sector

O Círculo de Empresarios de Galicia anunciou a creación do Foro da Loxística e o Transporte, co obxectivo de fortalecer a colaboración entre as asociacións e empresas do sector, unha iniciativa que xurdiu tras a encomenda da xunta directiva da organización empresarial a un dos seus volcales, Francisco Izquierdo, presidente de Izmar.

O Círculo impulsou este foro tras constatar as "múltiples inquietudes do sector e a necesidade de reforzar os ámbitos de colaboración para concretar demandas e propostas" en materia de loxística e transporte. Nese aspecto, sinalou a necesidade dunha iniciativa deste tipo para aumentar a competitividade da área metropolitana e tras o "fracaso de varias reclamacións de alto interese".

Así, sinalou esta organización, o foro nace coa vista posta en tres asuntos "estratéxicos": a eliminación de peaxes na AP-9 para o transporte pesado, a creación dun Centro de Transportes e a recuperación da iniciativa 'Invest Vigo'.

A reunión constitutiva do foro celebrouse coa participación de Logidigal, APETAMCOR, a Entidade de Urbanismo de Conservación da Granxa, as asociacións de empresarios do Polígono das Gándaras, a Asociación de Transportistas de Colectores, a Federación de Usuarios do Porto, Anfaco, Kaleido e Pérez Torres Marítima.

O comité do foro está formado por sete membros, dos cales foron nomeados cinco: Francisco Izquierdo, Juan Martínez (Logidigal), David Sobral (A Granxa e empresarios das Gándaras), María Jesús Bamio (transportistas de colectores) e Alberto Vila (APETAMCOR).