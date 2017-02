A economía de Galicia creceu un 3,4% en 2016, máis que a media (3,2%), segundo a AIReF

A economía de Galicia creceu un 3,4% durante o ano 2016, evolución que supera a da media das comunidades (3,2%), segundo os datos da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF).

Un total de nove autonomías aumentaron o seu produto interior bruto (PIB) por enriba da media o pasado exercicio, mentres que cinco o fixeron por debaixo, segundo o modelo de estimación trimestral da AIReF.

As autonomías que rexistraron maiores aumentos foron Islas Baleares e Valencia, cun crecemento do PIB do 3,9%, Canarias (3,8%), Murcia (3,7%) e La Rioja (3,6%).

Tamén por enriba do conxunto nacional se situaron Galicia (3,4%) e País Vasco, Cataluña e Castilla-La Mancha, cun aumento do 3,3% nos tres casos. O crecemento en Asturias e Navarra coincidiu co 3,2% do PIB nacional.

Pola súa banda, as comunidades que presentaron subas inferiores á media foron Cantabria (3%), Andalucía e Aragón (2,9% ambas as dúas), Castilla e León (2,8%) e Extremadura (2,4%).

ÚLTIMO TRIMESTRE DO ANO

As previsións da AIReF tamén apuntan ao último trimestre do ano, cando o PIB estatal subiu un 0,7%. Do mesmo xeito fixérono os PIB rexionais de Aragón, Asturias, Valencia e Madrid.

Durante este período, as comunidades que creceron por enriba da media foron Baleares, Canaria, Cantabria, Galicia e La Rioja (0,9% as cinco), e País Vasco (0,8%).

Pola contra, os menores aumentos presentáronos os PIB de Castilla-La Mancha (0,3%); Castilla e León, Extremadura, Murcia e Navarra (0,5% as catro) e Cataluña e Andalucía (0,6% ambas as dúas).