As vendas de automóbiles crecen un 11,36% en xaneiro en Galicia

As vendas de turismos e todoterrenos en Galicia creceu un 11,36% en xaneiro en relación ao mesmo mes do ano anterior, ao contabilizarse 3.323 matriculacións, segundo os datos publicados polas asociacións de fabricantes (Anfac), de concesionarios (Faconauto) e de vendedores (Ganvam).

Por provincias, Lugo rexistrou 430 vendas de automóbiles, un 21,47% máis; Pontevedra 1.076, un incremento do 12,91%; A Coruña 1.428, aumento do 9,68% e Ourense 389, o que supón unha suba do 3,73%.

En España, as vendas de turismos e todoterrenos alcanzaron un volume de 84.515 unidades durante o primeiro mes do ano actual, o que significa unha suba do 10,7%.

Este incremento das matriculacións no mercado español no primeiro mes do ano actual estivo motivado, principalmente, polo pulo da canle de empresas, que foi o que impulsou a demanda de vehículos en xaneiro e tamén polo efecto calendario, xa que o mes pasado tivo dous días laborables máis que o mesmo mes de 2016.

As tres organizacións explicaron que a canle de particulares reduciu o seu peso no conxunto do mercado español ata o 53,5%, o que pon de manifesto a ralentización detectada nas vendas a estes clientes tras a finalización do Plan PIVE, de incentivo á renovación do parque.

Así, indicaron que, a pesar das cifras positivas en xaneiro, o sector se mostra "vixiante" ante esta tendencia que pode continuar nos próximos meses e que se pode traducir nun descenso de vendas e nunha maior dificultade á hora de rexuvenecer o parque automobilístico nacional, que ten doce anos de media.

DOUS DÍAS HÁBILES MÁIS

Ante estas cifras, o director de Comunicación de Anfac, Adolfo Randulfe, asegurou que o incremento das entregas en España durante o pasado mes de xaneiro se explica pola existencia de dous días laborables máis e polo pulo de empresas e alugadoras.

Pola súa banda, o presidente de Faconauto, Jaume Roura, subliñou que as cifras de xaneiro estiveron "por debaixo" das expectativas, mesmo tendo en conta que xaneiro adoita ser "un mes frouxo" que vive de operacións non pechadas en decembro.

Ademais, o presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, subliñou que o ritmo do crecemento do mercado se está ralentizando, especialmente se se ten en conta que xaneiro tivo dous días hábiles máis que o mesmo mes do ano precedente.

Por canles, as vendas a particulares subiron un 8,7% en xaneiro, con 45.183 unidades, mentres que as vendas corporativas foron de 26.248 unidades, cunha suba do 13,6%. As sinaturas de aluguer compraron 13.084 unidades en xaneiro, un 12,3% máis.

En canto ao tipo de vehículo adquirido, o 42% dos modelos comercializados en España en xaneiro contaban cun motor de gasolina, mentres que os diésel coparon o 52,7% do total e os híbridos e eléctricos, o 5,3%.

Practicamente a totalidade dos segmentos de mercado en España melloraron os seus volumes en xaneiro, a excepción dos modelos urbanos (-1,2%), dos automóbiles medios (-11,4%), dos deportivos (-20,1%), dos premium (-6,7%) e dos todoterrenos (-19,9%).