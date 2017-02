O Ministerio de Agricultura creará este mes unha comisión de seguimento sobre o proxecto da EDAR de Santiago

O Ministerio de Agricultura e Pesca prevé crear ao longo deste mes unha comisión de seguemento do proxecto de construción da nova estación depuradora de augas residuais de Santiago, na que estarían representadas todas as administracións implicadas (Ministerio, Xunta e Goberno local).

Así o trasladou a directora xeral de Auga, Liana Ardiles López, ao concelleiro de Medio e Convivencia, Xan Duro, durante un encontro celebrado en Madrid este mércores.

Tamén se mostrou "receptiva" á petición do concello de revisar o convenio acordado no seu día para o impulso da nova EDAR, por se fose necesario introducir algunha modificación antes da súa sinatura.

O obxectivo da reunión, solicitada polo propio Concello, era coñecer os prazos que manexa o Goberno central para a construción da nova EDAR ante a "urxencia" desta infraestrutura para o Goberno da cidade.

Ao respecto, Xan Duro trasladou á mandataria estatal a reiterada "necesidade" desta infraestrutura, "comprometida dende o ano 2007", tanto "para a cidade coma para todo o ámbito", dado que as actuais instalacións de Silvouta non teñen a capacidade para depurar a totalidade das augas que reciben.

O Goberno local recordou, ademais, que a UE abriu un expediente sancionador ao Estado polo incumprimento das directrices en materia de saneamento e depuración de augas, sendo Compostela un dos casos citados pola xustiza comunitaria.

Pola súa parte, o voceiro do grupo municipal Popular, Agustín Hernández, pediu "axilizar ao máximo" a licitación e construción da nova EDAR, para así poñer fin "a unha situación insostible".

Así mesmo, lamentou a participación do concelleiro nunha reunión "sen ter o aval de toda a corporación", recordando a proposta de declaración institucional sobre a urxencia desta infraestrutura de que aínda "non tivo contestación" do goberno de Martiño Noriega.

Neste sentido, tamén criticou os "19 meses" que necesitou o Executivo local para manter a primeira reunión co ministerio sobre a nova depuradora.