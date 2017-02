Investigan se houbo prevaricación e información privilexiada nun concurso de ambulancias do 061 de máis de 120 millóns

O Xulgado de Instrución Número 2 de Santiago investiga se se cometeu un delito de prevaricación, información privilexiada e tráfico de influencias na adxudicación dun concurso da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dependente do Servizo Galego de Saúde (Sergas), para o servizo de transporte sanitario urxente no ano 2014, o montante do cal ascende 121,6 millóns de euros.

Segundo a documentación xudicial á que tivo acceso Europa Press, no marco da causa declarou en calidade de investigado o técnico responsable de transporte do 061, M.A.M., quen actuou como avaliador dos vehículos durante o proceso. A causa foi declarada complexa ampliando o prazo para instruír dilixencias ata 18 meses e a Policía Xudicial traballa no caso.

O xulgado compostelano, do que é titular Margarita Guillén, abriu a causa, da que xa se levantou o segredo de sumario, a raíz da denuncia de supostas irregularidades que formalizou José Domingo Rodríguez, un empresario lucense excluído do concurso. Fíxoo a instancias da Fiscalía, que recomendou en outubro de 2015 a admisión a trámite da denuncia nun escrito asinado por Álvaro García Ortiz.

Os feitos arrancan o 26 de novembro de 2014, cando a Fundación 061 publicou no Diario Oficial de Galicia (DOG) os pregos de condicións relativos á licitación pública, por procedemento aberto, para a contratación do servizo de transporte sanitario urxente terrestre.

A prestación do servizo e a presentación de ofertas dividiuse en 14 lotes (por áreas de transporte), e o 061 fixou un prazo de 15 días naturais para a presentación das ofertas. Finalmente, a parte denunciante subliña que o concurso foi adxudicado a empresas que traballaban coa carroceira ourensana Rodríguez López --un 95,5 por cento -- , e a portuguesa Autos Ribeiro --o resto--, entre elas, Ambuibérica.

A investigación intenta determinar se, como conclúe a Policía Xudicial, a Administración puido usar para o concurso pregos de condicións facilitados antes á carta pola carroceira ourensana "en conivencia" coa lusa, o que permitiría ás sinaturas que traballaron con ela dotarse de ambulancias coas características esixidas en tempo marca.

O empresario lucense denunciante achegou documentación, incorporada á causa, segundo a cal o adxudicatario que quedou co lote da Mariña Lucense, Ambulancias Burela, dispoñía de ambulancias matriculadas e rotuladas meses antes de que se resolvese a adxudicación, o que avala as sospeitas da Policía de que houbo aspirantes que puideron ter unha posición de dominio sobre o resto.

MATRÍCULA E RÓTULOS MESES ANTES DA ADXUDICACIÓN

Segundo o procedemento convocado pola Administración, o obxecto da licitación esixía que o adxudicatario tivese, para a prestación do servizo, ambulancias asistenciais de soporte vital avanzado (AA-SVA), ambulancias asistenciais de soporte básico (AA-SVB) e ambulancias non asistenciais (ANA-AC).

Na documentación xudicial incorporada na causa, da que se fai eco o escrito fiscal, o denunciante sostén que as características técnicas que a Xunta esixe a este tipo de ambulancias eran "distinta" das que se demandaban nas demais comunidades.

Este feito en si mesmo determinaría que non existisen no mercado español vehículos con esas características, o que esixía "comprar vehículos e carrozalos ad hoc". Para iso, segundo o informe presentado polo denunciante, necesitaríanse polo menos 45 días como media".

Ante as dúbidas sobre o lote que lle afectaba, o denunciante contratou os servizos dunha axencia de detectives que constata nun informe, tamén achegado á causa, que o día 27 de xaneiro de 2015 Ambulancias Burela dispoñía de dous vehículos matriculados (0192 JBM e 0261 JBM), que formaban parte da súa oferta e que xa dispoñían, ademais, do "rótulo da Xunta, Consellería de Sanidade".

Ambos os dous vehículos estarían, deste modo, matriculados e rotulados case medio ano antes de que a Administración resolvese a adxudicación dun dos lotes a Ambulancias Burela, en verán de 2015. De feito, o mesmo informe apunta que os dous vehículos foron matriculados o 3 de decembro de 2014, solo unha semana despois da publicación dos pregos no DOG.

Igualmente, na denuncia, que reproduce o escrito fiscal, advírtese que na avaliación dos vehículos que se fixo en xuño de 2015, antes da resolución definitiva do concurso e da que se encargou o técnico do 061 investigado, nin sequera se revisaron todas as ambulancias.

¿PREGOS FACILITADOS POR UN CARROCERO?

Na documentación achegada figuran varios correos electrónicos, entre eles un email que supostamente (segundo a denuncia) remitiu o 23 de abril de 2014 o técnico investigado a unha carroceira madrileña acompañado os esbozos das ambulancias que serían esixidos no prego.

O asunto que encabezaba dito email era 'Planos tipo B 061 Galicia'. Nos citados planos --de acordo coa denuncia-- aparece o anagrama da carrocera Rodríguez López, S.L.

O escrito da Fiscalía subliña que os devanditos planos, co anagrama da carrocera ourensana e que "á forza son anteriores ao 23 de abril de 2014", son "substancialmente idénticos aos que posteriormente se reflicten nos pregos" do concurso. O denunciante achegou informes de dous enxeñeiros técnicos industriais que así acredítano.

Diso, o fiscal interpreta que a Administración podería usar os pregos facilitados por un carroceiro e que, antes da publicación dos pregos ou polo menos seis días despois da súa publicación, un licitador xa carrozara os vehículos de acordo "escrupulosamente" coas características esixidas.

DECLARACIÓN DE TESTEMUÑAS

Nos informes presentados pola Policía Xudicial a raíz das pescudas realizadas no caso chégase á mesma conclusión e apúntase que outros aspirantes interesados que traballaban cos seus propios carroceros desistiron de participar, ante a imposibilidade de dotarse de vehículos coas características adecuadas no prazo previsto.

Ante esta situación, conclúen instando a declaración das sinaturas prexudicadas en calidade de testemuñas e dos carroceros como investigados. Fontes xurídicas ratificaron a Europa Press que o Xulgado, polo momento, autorizou a declaración das testemuñas propostas pola Policía Xudicial.

Tamén se autorizou solicitar do 061 datos das persoas de contacto cos adxudicatarios para que acheguen a documentación relativa a fichas técnicas e permisos de circulación das ambulancias tipo B titulares e substitutas que prestan ou prestaron os servizos ligados ao contrato investigado.

PETICIÓN DE REUNIÓN CO DIRECTOR DO 061

No transcurso do proceso administrativo houbo varios recursos, entre eles de Ferrovial, e tamén do denunciante cuxa avogada, Delfa Losa, rexistrou o 26 de xuño de 2015 un escrito na Fundación 061 dirixido ao seu director, José Antonio Iglesias, no que lle pedía audiencia para previlo das supostas irregularidades do concurso que poderían constituír "feitos tipificados no Código Penal".

Tres días antes, segundo consta no escrito, a letrada pediu a reunión por vía telefónica e foille denegada "ata despois da adxudicación do concurso". A reunión nunca se produciu e o denunciante acudiu á Fiscalía activando a causa que se instrúe na actualidade.