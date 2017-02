O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, agradeceu o Premio Institucional do Motor outorgado á Xunta de Galicia da man de Prensa Ibérica e 'La Vanguardia', e destacou a industria da automoción como un sector "clave para España e Galicia".

Feijóo asistiu este mércores ao acto de entrega do 'Premio Coche do Ano dos Lectores 2017', que tivo lugar en Madrid, e no que tamén se entregou o Premio Institucional do Motor que este ano recibiu Galicia.

Na súa intervención, o máximo mandatario autonómico agradeceu esta mención, a pesar de que considerou que dende a Xunta "non se fixo nada excepcional" respecto á industria do motor e únicamente "se cumpriu co deber". "Son perfectamente consciente da importancia desta industria", engadiu.

Ademais, ironizou sobre a súa afección aos coches: "O que máis me gusta é os coches e a política, por esa orde; dedícome á política mentres ninguén me faga unha proposta para dedicarme aos coches", chanceou o presidente.

Feijoó destacou que en Galicia son ao redor de 19.000 persoas as que traballan directamente en sector da automoción que este constitúe un 15% do PIB galego. Tamén hai máis de 100 empresas dedicadas a esta industria e que facturan sobre 8 mil millóns de euros. "Hai unha industria potentísima", insistiu.

"PROTECCIONISMO POSITIVO"

Por outro lado, o presidente da Xunta mostrouse a favor "dunha política proteccionista positiva", na que se defenda a competitividade das factorías nacionais, así como a formación e tamén o futuro da economía e da industria. "Hai que protexer a ampliación das nosas fronteiras, a competitividade das nosas fábricas, a innovación para ser eficientes e protexer o futuro", engadiu.

Con todo, Feijóo puxo en valor a inversión de 650 millóns de euros de inversión que o sector da automoción recibe por parte do Goberno central e a Xunta. Por iso, afirmou que "entende" ao sector e é "un firme defensor", porque sen el, segundo dixo, "seriamos máis pobres".

Por último, afirmou que España é unha das principais potencias en canto a fabricación de vehículos e Galicia ocupa o posto 28 ao respecto da produción total mundial do sector do automóbil. "Como comprenden, interésanos moito este sector", concluíu o mandatario autonómico, tras recibir o galardón.