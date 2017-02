A Coruña acolle este sábado a proxección pública do documental sobre o sinistro de Angrois

A Coruña acollerá este sábado, no Centro Ágora, a proxección pública do documental 'Frankenstein 04155' sobre o sinistro ferroviario que tivo lugar na parroquia compostelana de Angrois, e seguiráa un coloquio.

Diso informou o alcalde, Xulio Ferreiro, acompañado polo concelleiro de Culturas, José Manuel Sande, nun acto no que tamén participou unha das integrantes da Plataforma de Vítimas do Alvia 04155, Asunción Ferreiro. Para ela, acudir a esta proxección, que terá lugar a partir das 20,00 horas, será tamén "render unha homenaxe aos falecidos".

Ademais, expuxo que con actos deste tipo se busca "que estas traxedias non se volvan repetir". "Conseguir verdade, xustiza e reparación; e as dúas primeiras son innegociables", recalcou.

Mentres, sobre o nome do documental, recordou que 'Frankenstein' era como se coñecía o tren no argot ferroviario, "porque estaba feito de anacos doutros trens".

COLOQUIO

Pola súa banda, o alcalde herculino instou á cidadanía a acudir á proxección e ao posterior debate no que participarán a voceira do BNG no Parlamento europeo, Ana Miranda, e o enxeñeiro e experto en ferrocarrís Xosé Carlos Fernández.

Tamén participarán o coordinador do sector ferroviario en Galicia, Severino Rodríguez, e o voceiro da Plataforma Vítimas Alvia 04155, Carlos Vázquez, así como o director do documental, entre outros.

Sobre as demandas da Plataforma, Ferreiro cualificou de "xusta" a súa loita, mentres que o concelleiro de Culturas instou á "necesaria reparación da xustiza" coas vítimas e os seus familiares.