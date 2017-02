O 061 defende o concurso de ambulancias e di que non hai decisión xudicial que motive apartar o técnico investigado

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 defende que o procedemento de contratación do servizo de transporte sanitario urxente terrestre convocado en 2014 se realizou "de conformidade" ao texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público e ao establecido no prego de cláusulas administrativas particulares.

Manifestouno despois de transcender que un xulgado compostelano abriu unha investigación en relación a este concurso, no marco da que o técnico responsable de Transporte do 061 declarou como investigado e hai sospeitas de que puido cometerse prevaricación e darse un suposto de información privilexiada.

A entidade pública defendeu o concurso e, a xeito de argumento, trasladou a Europa Press, que, a día de hoxe, as resolucións a 11 recursos presentados ante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contratuales (TACRC) de Madrid --en relación coa contratación do servizo de transporte-- foron "favorables" á Fundación.

"O TACRC confirmou que se garantían os principios de igualdade, libre concorrencia e non discriminación baseándose nos requirimentos esixidos nos pregos", esgrimiu o 061.

"NON HAI RESOLUCIÓN XUDICIAL NINGUNHA"

Respecto ao procedemento xudicial activado "contra un traballador da Fundación", esgrimiu que se trata dun proceso que agora mesmo se atopa "en fase de dilixencias previas".

Preguntada acerca de se o traballador que declarou en calidade de investigado segue no seu posto, a Fundación incidiu en que, polo momento, non se acordou por parte da autoridade xudicial "resolución ningunha, nin preventiva nin definitiva, que motive a separación do servizo do traballador".

Por último, destacou que a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 está "a total disposición de colaborar coas autoridades xudiciais en todo o que se lle requira".