A Rede da Marea Atlántica confirmou o seu apoio ao goberno municipal na busca "dun pacto de estabilidade" no Concello da Coruña, aínda que sinala que un posible acordo debe pasar por "un compromiso escrito de lealdade".

Nun comunicado, e en consonancia coas manifestacións realizadas a este respecto polo alcalde herculino, Xulio Ferreiro, a Rede da Marea Atlántica sinala, tras o acordo adoptado este xoves en asemblea, que todo acordo debe pasar tamén "polo respecto ás liñas estratéxicas das políticas do goberno", engade sobre o executivo municipal.

Por outra banda, defende, se o acordo é "imposible", seguir adiante coa cuestión de confianza, vinculada á aprobación dos presupostos, convocada para o sábado polo alcalde. "Como vía para evitar o bloqueo que se viviu nos últimos meses", engade.

OS VETOS, "UNHA ESCUSA"

Non obstante, para evitala e en caso dun acordo, avogan por "un compromiso de lealdade" por parte do PSOE xa que entenden que os concelleiros do grupo municipal socialista non foron "dignos de confianza" no último ano e medio. "Faltando a miúdo aos compromisos adquiridos verbalmente", apostila.

Por outra banda, reprocha aos edís socialistas utilizar "os vetos" a persoas como unha "escusa", tras argumentar o PSOE que o motivo de que rompesen as negociacións foi a presenza da socialista Mar Barcón nun dos proxectos vinculados coa área sanitaria. "Non é cuestión de converter os personalismos en liñas vermellas", remarcan a este respecto.