Galicia presidirá ata 2020 o comité directivo do servizo de promoción de emprego Eures Galicia-Norte de Portugal

Galicia presidirá ata 2020 o comité directivo do servizo Eures Galicia-Norte de Portugal, unha iniciativa que traballa no impulso do emprego na eurorrexión e no desenvolvemento dun mercado de traballo aberto e accesible.

O director xeral de Orientación e Promoción Laboral da Xunta, Alfonso Marnotes, presidiu este mércores, en Valença do Minho (Portugal), a reunión do comité na que se abordou o plan de actividades de 2017.

Marnotes sinalou que este servizo favorece o intercambio de ofertas e demandas de emprego entre os traballadores da rexión transfronteiriza, coa cooperación activa entre as oficinas de emprego de ambos os países.

Así, Eures favorece o intercambio de información sobre o mercado laboral en cada zona acerca de cuestións como as prácticas profesionais, condicións de vida e de traballo ou adquisición de competencias.

Segundo lembrou, a Xunta destinará este ano máis de 86 millóns de euros neste ámbito para "adecuar a formación e capacidades do talento galego á demanda real do tecido empresarial". Así mesmo, destacou que o goberno galego traballa tamén na modernización do Servizo Público de Emprego.

Marnotes apostou por "seguir traballando" para aumentar as oportunidades laborais dos galegos e avanzar "nos obxectivos compartidos entre Galicia e o Norte de Portugal".