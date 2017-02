Remolcan cara a Vigo un buque quimiquero sen carga que quedou á deriva a unhas 70 millas ao oeste de Ons

Un buque quimiquero quedou á deriva este mércores a unhas 70 millas ao oeste das illas Ons e foi remolcado cara ao porto de Vigo, segundo informan a Europa Press fontes de Salvamento Marítimo.

O primeiro aviso, indicando que o barco rexistraba un problema no motor, rexistrouse sobre as 16,30 horas. As mesmas fontes precisan que non leva carga.

O 'Alster Stern' contratou un servizo de remolque comercial co buque 'Ría de Vigo' e ata o lugar tamén foi mobilizado o 'Don Inda' por cuestións de seguridade.

Segundo sinala Salvamento Marítimo, a toma do remolque custou un pouco debido ao mal estado no que se atopa o mar. Unha fronte cargada de intensas chuvias atravesa esta xornada toda a comunidade galega.