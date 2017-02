BILBAO, 1 (EUROPA RPESS)

En declaracións a Europa Press, Sémper manifestou que a actitude de Erkoreka é "impropia dun goberno que se prece serio" e acusoulle de non estar ao "verdadeiramente importante, senón que está a esas cousas do barro".

"Faltan e fallan a cousas importantes como á Conferencia de Presidentes, e o voceiro do Goberno descólgase con estas cousas. Primeiro, que é mentira, e segundo, porque é pueril e infantil", indicou, para sinalar que "por esa mesma de regra" se entraría "no jugo" de que os conselleiros do Goberno vasco "tratan mellor a un territorio ou o outro en función de onde naceran".

Para o dirixente popular vasco, cando se fan este tipo de apreciacións "hai que achegar datos, xa que non é unha barra de bar na que cada un pode dicir calquera barbaridade". Por iso, pediu a Erkoreka "serenidade" e que deixe de meter o dedo no ollo", xa que "estamos nun tempo de entendemento e busca de acordo".

Así mesmo, reclamoulle que pregunte á súa conselleira se é que percibe que non está a haber avances ou non houbo avances no tren de alta velocidade", e que fale con "propiedade e con coñecemento".