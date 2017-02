O Ministerio baralla crear xulgados específicos para os afectados polas cláusulas chan que opten pola vía xudicial

O ministro de Xustiza, Rafael Catalá, explicou este mércores que están a traballar conxuntamente co Consello do Poder Xudicial e as comunidades autónomas para crear órganos xudiciais específicos que estuden os casos das cláusulas chan daqueles afectados que prefiran acudir aos tribunais para reclamar o diñeiro e evitar que se colapsen os xulgados de primeira instancia.

Así o dixo tras unha reunión celebrada no Ministerio de Xustiza co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo e mostrouse confiado en que afectados e entidades financeiras atopen unha solución no procedemento extraxudicial establecido. Pero se no proceso de mediación non se alcanzase un acordo, o afectado poderá recorrer a estes xulgados especializados que se dedicarán exclusivamente a esta cuestión, recordou.

"É un traballo complexo, que sabemos xa como o queremos facer, temos estudadas as solucións e a implantación se levará a cabo de xeito progresivo cando se vaia vendo que tal funcionan os acordos extraxudiciais, precisou o ministro.

Ao respecto asegurou que a implantación deste sistema se levará a cabo de forma progresiva en función do éxito dos acordos extraxudiciais e asegura que están a barallar concentrar as causas no ámbito provincial.

"Estableceremos os módulos que razoablemente poida atender(...) será un volume de asuntos importantes que cada xulgado poderá resolver pero é verdade que temos que ver cántas demandas se formulan", dixo.