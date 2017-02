O BNG pide á Xunta que paralice a ampliación de Sogama e aposte por modelo alternativo baseado na compostaxe

O BNG pide á Xunta que paralice a ampliación da planta de Sogama en Cerceda, "contratada por 332 millóns de euros para unha explotación prorrogable 15 anos", e aposte por un modelo alternativo baseado na redución e na compostaxe.

Nun encontro cos responsables de Adega, Fins Eireixas e María R. Lafuente, o deputado Luís Bará destacou que o modelo de Sogama é "caro, ineficiente, moi custoso dende punto de vista social e ambiental" e "solo ten como obxectivo a valoración enerxética que non é outra cousa que a incineración".

Así mesmo, o parlamentario nacionalista recordou que a normativa europea incluída no plan estatal de xestión de residuos sólidos que establece a obriga de chegar a un mínimo do 50% de reutilización e reciclaxe antes de 2020. "Co plan de Sogama e coa decisión de ampla a planta, dificúltase este obxectivo", manifestou.

Fronte a este modelo, Bará propuxo á Xunta trasladar a Galicia el Plan Revitaliza de compostaxe que, segundo indicou, "se está a aplicar con grande éxito de participación na provincia de Pontevedra".

"Hai que ter en conta que o 42% da bolsa do lixo é orgánica e non ten sentido andar gastando inxentes cantidades de diñeiro trasladándoo por todo o país para despois queimalo", manifestou Bará.

Ademais, considerou que "o ideal é reducir ese lixo orgánico mediante compostaxe doméstica nas zonas rurais, e compostaxe comunitaria nas urbanas, como está a aplicar a Deputación de Pontevedra en toda a provincia a través do plan revitaliza con moi bo resultado polo alto compromiso e participación da cidadanía".