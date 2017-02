O maxistrado do xulgado do contencioso-administrativo número un de Vigo estimou en parte o recurso interposto por unha muller perceptora da Renda de Integración Social de Galicia (Risga) e declarou "contrario ao ordenamento xurídico" que a Xunta lle impida conservar a axuda se comparte domicilio con outra perceptora coa que non está emparentada.

Tal e como consta na sentenza, a muller percibe a Renda de Integración Social de Galicia dende o ano 2010, e en 2015 mudouse a un domicilio no que convivía con outra muller, que é tamén perceptora da Risga pero coa que non comparte ningún vínculo de parentesco nin relación análoga á matrimonial.

Tras o cambio, a Xunta concedeulle a axuda, pero informoulle de que, conforme á nova regulación, só procedía conceder unha renda de integración por domicilio, polo que lle deu un prazo de seis meses para constituír un fogar independente se quería evitar a extinción da prestación.

Non obstante, a muller presentou un recurso contra a resolución da Xunta, que o xuíz estimou en parte, posto que, baixo o seu criterio, de acordo coa norma "non abonda con convivir", senón que "é preciso que concorra relación persoal" --matrimonio ou relación estable, adopción ou acollemento, ou parentesco de consanguinidade ou afinidade--.

"A demandante vivía no mesmo domicilio con outra persoa perceptora da renda, e esa compañía habitacional era perfectamente compatible coa norma reguladora", mantén, ao que engade que "sería inverosímil que dúas persoas que perciben senllas prestacións para eludir a súa exclusión social tivesen que excluirse mutuamente para non incorrer en esaxerada inclusión".

SENTENZA "DE SUMA IMPORTANCIA"

A Oficina de Dereitos Sociais (ODS) de Coia criticou que a Risga "constitúe en si mesma unha esmola insuficiente e ineficaz" e a Xunta "cada vez pon máis obstáculos aos solicitantes e perceptores".

"Reforma tras reforma, engade requisitos e circunstancias excluíntes que fan que cada vez máis persoas se vexan privadas" desta axuda, denunciou.

Neste contexto, valorou esta sentenza como un moi bo resultado e de suma importancia tanto para a propia demandante coma para todas aquelas persoas que no país se ven obrigadas a mudarse de domicilio para non xuntar dúas ou máis Risgas nunha mesma vivenda, aínda que só compartan piso ou non teñan máis relación que unha simple amizade".

"Por unha vez, un xuíz sae da lóxica perversa dos políticos e técnicos de Benestar Social e dálle a razón á cidadanía", apuntou o colectivo, que animou os cidadáns a denunciar situacións similares "que se repiten a diario nas diferentes cidades de Galicia".