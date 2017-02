O PPdeG instará á Xunta a impulsar a intermodalidade de Lugo

O Grupo Parlamentario Popular rexistrou unha proposición non de lei a través da que insta á Xunta a impulsar a intermodalidade na cidade de Lugo, iniciando, á maior brevidade posible, o estudio de necesidades da terminal de autobuses integrada na nova estación intermodal lucense.

Nun comunicado, o Grupo Parlamentario Popular sinalou que deste modo se cumpriría unha demanda histórica dos cidadáns de Lugo e de toda a provincia xa que a súa execución permitiría mellorar notablemente as comunicacións.

A iniciativa, asinada por todos os deputados populares da provincia de Lugo, "supón un paso máis no compromiso que o PP ten con esta provincia en materia de infraestruturas", indicou o grupo popular.

Neste sentido, recordou que en pleno do 27 de decembro se aprobou outra proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular a través da que se reivindica a modernización da liña ferroviaria entre Lugo e Ourense, a través de Monforte.

En concreto, a través desta proposta insta á Xunta a traballar "con determinación" e insistir ante o Estado para acometer, no menor tempo posible, o proceso de modernización desta liña, na busca de mellores prestacións e servizos máis eficientes e competitivos.