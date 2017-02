A UVigo e a empresa Teltek participan nun proxecto europeo para suavizar o salto de secundaria á universidade

A Universidade de Vigo (UVigo) e a empresa viguesa Teltek participan, xunto a outras 16 entidades, nun proxecto europeo que durante os próximos tres anos desenvolverá un ecosistema de docencia virtual audiovisual que servirá de apoio na educación presencial e terá como obxectivo facilitar ao alumnado de secundaria o salto ao ensino universitario.

O proxecto, liderado pola rede Géant, denomínase 'Up to University. Bridging the gap between schools and universitys trough informal education' (Up2U) e está financiado con cinco millóns de euros polo programa H2020 da Unión Europea. En concreto, o proxecto diríxese ao alumnado de entre 11 e 19 anos.

O exreitor e comisionado para o Campus Dixital do Mar, Domingo Docampo, destacou que Vigo forma parte deste proxecto "porque antes fixo certos deberes e se incorporou a estas tecnoloxías con interese, dedicación, esforzo, e poñendo moitas veces os medios, porque era por onde ía ir a educación no futuro".

Nun proxecto anterior, desenvolveuse un portal que funciona como un repositorio de pezas audiovisuais catalogadas e a disposición dos usuarios; e, co novo proxecto, ampliarase dita web para convertela nun ámbito de aprendizaxe onde consultar vídeos, coleccións temáticas e unidades didácticas completas.

O obxectivo é que profesores de secundaria e universidade traballen xuntos para "suavizar o salto do alumnado do instituto á universidade, pois tanto en España coma en Europa hai cada vez máis problemas para que os alumnos que acceden ás universidades se poñan ao nivel necesario para aproveitar ao máximo o plan docente", subliñou o responsable de Teltek, Vicente Goyanes.

No total de 18 socios do consorcio, inclúense cinco redes nacionais que representan aos seus respectivos países, en concreto Italia, Portugal, Grecia, Israel e Hungría...; oito universidades; dúas empresas --Teltek e a empresa alemá de software libre OwnCloud-- e a Organización Europea para a Investigación Nuclear (CERN).