Tres feridos nun choque múltiple con catro vehículos implicados en Vilagarcía (Pontevedra)

Tres persoas resultaron feridas tras un accidente múltiple no que se viron implicados tres vehículos e outro máis que se atopaba estacionado, no municipio de Vilagarcía.

O servizo de Emerxencias 112 tivo constancia do sinistro sobre as 17.30 horas deste mércores, tras o aviso dun particular dun accidente rexistrado na estrada que une Vilagarcía con Rubiáns, preto do cemiterio.

Ao lugar desprazáronse dúas ambulancias e efectivos de Bombeiros do Salnés cun equipo de excarceración, ante a posibilidade de que houbese unha persoa atrapada.

Tamén se deu aviso da colisión a Protección Civil, a Policía Local e Garda Civil de Tráfico.