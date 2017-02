A comisión de Industria do Parlamento galego contou este mércores con diversas críticas da oposición ao nomeamento do ferrolano Arsenio Fernández de Mesa como conselleiro de Rede Eléctrica de España (REE).

Ao paso destas críticas saíu o director xeral de Enerxía, Ángel Bernardo Tahoces, que esgrimiu a indemnización que se levou "crúa" Luis Atienza -- que foi ministro de Agricultura co PSOE de Felipe González-- tras deixar o cargo de presidente de Rede Eléctrica.

Así, Abel Losada (PSdeG) censurou que o ministro de Enerxía, Álvaro Nadal, diga que a fichaxe do exdirector da Garda Civil "é unha decisión empresarial", posto que "ningún cazatalentos nomearía" para ese cargo a alguén con ese currículo.

"Non temos moi claro que poderá aconsellar este señor no consello de Rede Eléctrica", reprochou Pancho Casal (En Marea), que criticou que Fernández de Mesa vaia cobrar 150.000 euros.

Non obstante, a Tahoces non lle parece "de recibo" que os socialistas critiquen o nomeamento de Fernández de Mesa, dado que "non teñen lexitimidade" tras a "terrible" indemnización que levou Atienza ao deixar o seu posto á fronte de REE. Así mesmo, reduciu a un "asunto persoal" o currículo do exdirector da Garda Civil.

POBREZA ENERXÉTICA E "DESVÍO" DE FONDOS

Noutra orde de cousas, Abel Losada (PSdeG) denunciou que a Xunta reduciu á metade as axudas de pobreza enerxética, mentres os fogares sen ingresos creceron un 13,1% no último ano en Galicia.

Sobre este extremo, Tahoces puxo en valor que a Xunta foi "un dos primeiros gobernos de España en reaccionar" ante esta problemática e que activou unha batería de medidas compatibles co bono social do Estado e a renda de inserción social (Risga).

Precisamente, sobre axudas dirixidas a familias en situación de pobreza enerxética o BNG preguntou nesta comisión á Xunta acerca do "desvío" de 800.000 euros destes fondos para outros fins, unha cuestión sobre a que contestou o presidente do Goberno galego recentemente nun pleno do Parlamento.

En resposta, o secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Borja Verea Fraiz, limitouse a responder que unha vez que se cubriron o "cen por cento" das solicitudes existentes, o crédito sobrante se dedicou a outras competencias. Ademais, reiterou que se estudará ampliar o tique social eléctrico autonómico.

Con todo, Noa Presas (BNG) denunciou que "algo está a fallar" cando a Xunta solo ten 5.000 solicitudes para o tique eléctrico cando hai 300.000 fogares en Galicia que non chegan á cuantían de 600 euros ao mes.