A Xunta inverte 100.000 euros na mellora de infraestruturas no porto de Lorbé, en Oleiros (A Coruña)

A Consellería do Mar, a través do ente público Portos de Galicia, inverteu uns 100.000 euros en diferentes actuacións de mellora das instalacións e infraestruturas do porto de Lorbé, no municipio coruñés de Oleiros.

A titular do departamento autonómico, Rosa Quintana, e o presidente do organismo portuario, Juan José Durán, visitou este mércores as obras executadas "que redundarán na mellora das condicións de traballo dos profesionais que operan neste porto", sinala a Consellería.

En concreto, na visita, a conselleira comprobou os traballos executados por Portos nas principais infraestruturas e instalacións portuarias e que responden ás demandas realizadas pola Confraría de Pescadores desta localidade.

Entre as actuacións, figuran obras de mantemento do tren de fondeo, ademais de reparacións no muro do porto.