Educación e Aspace colaborarán para mellorar a atención do alumnado con parálise cerebral

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Asociación de Pais de Persoas con Parálise Cerebral (Aspace) colaborarán para mellorar a atención do alumnado con parálise cerebral, segundo se recolle no convenio subscrito entre ambas as dúas entidades.

Á sinatura, asistiron o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e o presidente de Aspace da Coruña, Antolín Rodríguez. Tamén asistiron o delegado territorial da Xunta, Ovidio Rodeiro; o director xeral de Educación e Innovación Educativa, Manuel Corredoira e o director xerente de Aspace Coruña, Eulogio López.

Tras a sinatura, o titular do departamento autonómico agradeceu o labor desta asociación, situada na localidade de Sada, para favorecer a integración das persoas con parálise cerebral.

Ao respecto, o convenio establece que a Consellería promoverá a participación de Aspace na formación do profesorado. Así mesmo, ambas as dúas entidades colaborarán na sensibilización e difusión de materiais sobre aspectos específicos deste alumnado.